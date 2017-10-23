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CHP'li Aytun Çıray, partisinden istifa etti

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CHP'li Aytun Çıray, partisinden istifa etti
CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Çıray'ın Meral Akşener'in yeni partisine katılacağı ifade ediliyor.

CHP'li Çıray, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

TEZCAN, 'HEPSİ ŞİŞİRME' DEMİŞTİ

Çıray'ın olası iddiası için CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Bizden giden kimse yok. Ayrıca Aytun Bey ile bugün konuştum. Ben de kendisine sordum. Öyle bir şey yok, dedi. Aydın deyimiyle bunlar çalı dipi taşlamaya benziyor, boş atıp dolu tutma çabası. Hepsi şişirme” demişti.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Millletvekili Deniz Baykal'ı yoğun bakımda tutulduğu İbn-i Sina Hastanesi’nde ziyaret eden Akşener Çıray'ın CHP'den istifa edip yeni partiye katılacağı yönündeki iddialar için de CHP'li vekilin kendisine sorulması gerektiğini söylemiş ve şunları söylemişti:

"Bir şey diyemem. Ama şöyle bir hedefimiz yok bizim. Ne AK Parti’den, ne CHP’den ne de MHP’den parantez içerisinde ’transfer’ yapıp da bir grup kurma hedefimiz yok."

AYTUN ÇIRAY KİMDİR?

Çıray'ın TBMM sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

1 Ocak 1957'de İzmir Bayındır'da doğdu. Baba adı Muharrem Remzi, anne adı Kıymet'tir.

Uzman Tıp Doktoru; Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. İç Hastalıkları Dalında uzmanlığını aldı.

Başhekimlik görevinde bulundu. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Başbakan Danışmanlığı görevini yürüttü. PETKİM, ERDEMİR ve İSDEMİR'in yönetimlerinde görev aldı. Dünya Bankası 2. Sağlık Projesi İkraz Anlaşması Müzakerelerinde Türkiye adına Başkanlık görevi üstlendi. Birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı. Çok sayıda yayımlanmış makalesi ve Kaybedilmiş Zamanlar Ülkesi, Kürt Sorunu Değil Irkçı Terör ve İzmir Medeniyeti Yükselirken adlı 3 kitabı bulunmaktadır.

24. Dönemde İzmir Milletvekili seçildi. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görev aldı.

Fransızca bilen Çıray, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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