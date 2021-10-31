  • BIST 1.522,040
  • Altın 550,02
  • Dolar 9,5896
  • Euro 11,1139
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu

» »
Yangın kısa sürede söndürüldü
CHP’li Başarır, Akkuyu santralinde yangın çıktığını duyurdu

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükler Güç Santrali alanındaki patlamanın görüntüsünü paylaşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur” dedi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen’in haberine göre, yangın kısa sürede söndürüldü.

Başarır, “Bu nükleer santral Mersin'in, Türkiye'nin belası olmuştur. Bu güzel coğrafyaya bu santrali yapmayın. Sürekli dinamit patlatılıyor, sürekli yangın çıkıyor.Zeminde çatlaklar oluyor. Akkuyu Mersin’in felaketi. Bu felaketi yaşamak istemiyoruz. Bu yanlıştan bir an önce geri dönün.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaban Hayatıyla İlgili Farkındalık Eğitimleri Yüz Yüze Olacak20 Ekim 2021 Çarşamba 16:50
  • Araştırma: İklim krizinde insan etkisi neredeyse yüzde 10020 Ekim 2021 Çarşamba 12:35
  • Paris Anlaşması'na rağmen hükümetler fosil yakıt üretimini artırmayı planlıyor20 Ekim 2021 Çarşamba 11:02
  • Kıbrıs, 47 Ülke Arasında, İklim Ekstremlerinde En Çok Artış Görülen Yedinci, Avrupa Ülkeleri Arasında İse Beşinci Sırada…17 Ekim 2021 Pazar 14:32
  • Belediye ve Çevre Dairesi'nin yapamadığını Cemil Öğretmen yaptı14 Ekim 2021 Perşembe 08:23
  • Araştırma: İklim değişikliği şimdiden dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkiledi13 Ekim 2021 Çarşamba 12:21
  • NASA'dan yeni Salda Gölü paylaşımı08 Ekim 2021 Cuma 12:41
  • Dünya giderek kararıyor, sorumlusu ise küresel ısınma04 Ekim 2021 Pazartesi 12:01
  • Norveç, Kuzey Kutbu'ndaki son kömür madenini kapatma kararı aldı03 Ekim 2021 Pazar 11:03
  • İklim krizi: COP26 öncesi genç aktivistlerden liderlere 'Söz değil eylem' çağrısı30 Eylül 2021 Perşembe 22:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti