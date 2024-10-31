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CHP'li Başkan Ahmet Özer tutuklandı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı!

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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı
CHP'li Başkan Ahmet Özer tutuklandı, Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı!

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ahmet Özer, Savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediyesi'ne kayyım olarak atandığını duyurdu.

Beyoğlu Kaymakamı olan Can Aksoy, İstanbul Vali Yardımcılığı’na vekaleten getirildi. Öte yandan Aksoy sosyal medya hesabında da "Beyoğlu Kaymakamı" unvanını kullanıyor. Beyoğlu Kaymakamlığı’na ise geçici süreliğine Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl atandı. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Esenyurt Belediye Başkanlığı ile ilgili Basın Açıklamamız: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet ÖZER; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can AKSOY İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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