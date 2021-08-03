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CHP'li belediye başkanları: "Uçakları aktif hale getirmeye hazırız"

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CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, ortak bir açıklama yaparak THK'nın yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını bildirdi.
CHP'li belediye başkanları: "Uçakları aktif hale getirmeye hazırız"

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, orman yangınlarıyla birlikte gündeme gelen Türk Hava Kurumu'ndaki (THK) yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını bildirdi. CHP'li belediye başkanları, Türkiye'nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarını ele alan bir toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan ortak açıklamada, belediye başkanları THK'daki "yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 büyükşehir belediye başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz" ifadesini kullandı. Açıklamada, "Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 büyükşehir belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz" denildi.

THK tartışmaları

Orman yangınlarının kontrol altına alınamaması üzerine THK uçaklarının neden kullanılmadığı tartışma başlatmış, bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının "uçabilecek kapasitede olmadığı, uçsa da performans verebilecek kapasitede olmadığı" açıklamasını yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "THK'nın şu anda elinde buralarda rahatlıkla kullanılabilecek uçak yok" demişti.

Ancak DW Türkçe'ye konuşan THK yetkilileri, yangın söndürme uçaklarının uçuşa hazır hale getirilmesi için 4-5 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtmişti. DW Haber'e konuşan THK eski başkanlarından emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş da THK uçaklarının 15-20 yıl daha çok rahatlıkla uçabileceğini belirterek "Yeter ki bakım yapılsın" açıklamasında bulunmuştu.

Pakdemirli'ye yanıt

CHP'li belediye başkanları, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin"ormanların korunması ve yangınlarla mücadelede belediyelerin sorumlu olduğuna" ilişkin sözlerine de tepki gösterdi. "Yangınların ormanlık alanlardan, yerleşim birimlerine doğru ulaştığı bilgisi gün gibi ortadayken, yetki ve sorumluluk makamında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'nin sözde 'siyasetten ari' diyerek belediyelere yönelik yaptığı suçlayıcı açıklamaları yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz" denilen açıklamada, "Ormanlık alanlarda kontrol altına alınamadığı için yerleşim birimlerine ulaşan yangınlarla mücadelede, belediyelerin suçlanması akla ve izana, üstelik görev tanımına da aykırıdır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görevi hatırlatılarak bunun "Ormanların geliştirilmesi, usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif zararlılara karşı korunması ve gerekli kontrolleri sağlamak" olduğu kaydedildi.

CHP'li belediye başkanları, ayrıca ortak bir komite ile yanan alanların tespitini yapacaklarını ve bu alanların yeniden orman vasfını kazanması için takipçi olacaklarını duyurdu.

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