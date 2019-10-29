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CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi

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CHP'li belediyelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştıkları mesajların yer aldığı video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
CHP'li belediyelerin 29 Ekim paylaşımına yoğun ilgi

osyal medyada birbirini etiketleyen CHP'li belediyeler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için mesajlarını tweet zinciri ile paylaştı.

Paylaşımlarında 'Sen Hep Benim Şarkılarımsın' adlı eserin sözlerini kullanan CHP'li belediyelerin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

 

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