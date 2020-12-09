CHP'li Emir'den 'Çin aşısı' iddiası: 10 gündür Türkiye'de, AKP’li siyasilere ve yakınlarına yapılmaya başlandı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Çin’le sözleşmesi yapılan Covid-19 aşısının Türkiye’ye geldiğini ve 10 gündür AKP’li siyasilerle yakınlarına aşı yapılmaya başlandığı iddiasında bulundu.

Çin’le yapılan aşı anlaşmasına ilişkin geçtiğimiz hafta TBMM’ ye yazılı soru önergesi sunarak, sözleşmenin detaylarını soran CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

CHP'li Emir, Çin aşısının, dün aşı programını başlatan İngiltere’den önce Türkiye’ye getirildiğini öne sürerek, şunları belirtti:

“Çin aşısı 10 gündür Türkiye’de. Aşıyı getiren firma da her zamanki gibi yine Keymen İlaç oldu. Aşı 10 gündür el altından AKP’li siyasilere, aile dostlarına, nüfuzlu kişilere ve tanıdıklara yapılmaya başlanmış bile.

Günlerdir aşının nasıl geleceğini, sözleşmenin detaylarını, aşının fiyatını soruyorduk. Bakanlık da toplumu bilgilendiriyor gibi yapıp aslında hiçbir bilgi vermiyor ve süreci kapalı bir şekilde yürütmeye devam ediyordu. Şimdi, bakanlığın süreci neden kapalı bir şekilde götürdüğü ortaya çıkmış oldu.”