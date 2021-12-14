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CHP'li Erbay, bütçe görüşmesinde bir kasa portakalı kürsüye döktü

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CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesinde portakal üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için bir kasa portakalı kürsüye döktü.
CHP'li Erbay, bütçe görüşmesinde bir kasa portakalı kürsüye döktü

Burak Erbay, portakal üreticisi bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyerek "Ben bu portakallar sayesinde okudum. Üretici zor durumda. Köylüler gübre alamıyor, ilaç alamıyorlar. Mersin’de limon üreticileri ağaçları kesiyorlar. Limon üreticisi bitmiş durumda. Şimdi sıra narenciye üreticisinde. Eğer Rusya ile görüşüp kapılar açılmazsa narenciye ağaçları da kesilmek zorunda kalacak" dedi.

Erbay, konuşmasının ardından portakalları kürsüye döktü. Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Erbay’ı uyararak "Bu yaptığınız doğru değil" dedi. CHP milletvekilleri Erbay’ı alkışlarken kürsü önündeki portakalları toplayarak sıralarına götürdü.

CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun da Meclis kürsüsüne mango, süt, yumurta, ay çiçek yağı, peynir, kahve gibi marketten aldığı ürünlerle çıktı. Aygun, malzemeleri kürsüye dizerek her birine gelen zamları okudu. Aygun, aldığı ürünlerin fişini gösterdikten sonra alışveriş filesine koyarak kürsüden ayrıldı.

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