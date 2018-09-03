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CHP'li Gürsel Tekin'den bomba iddia !

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir televizyon programında olay yaratacak bir iddiada bulundu.
CHP'li Gürsel Tekin'den bomba iddia !

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yol TV ekranlarında yayınlanan Odak Noktası programında gündem yaratacak bir iddiada bulundu. Tekin programda, ekonomik krizi, yerel seçimleri ve CHP'yi boykot etme tartışmalarını değerlendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu Odak Noktası programında İstanbul'un kent sorunlarını değerlendirdi. Tekin, İstanbul'da 100 bin vatandaşın dolandırıldığını belirtti. İnsanların ya devlet eliyle ya da öncülüğünü kamu yöneticilerinin yaptığı maket satışlarıyla dolandırıldığını söyleyen Tekin, dolandırılan 100 bin vatandaşa kimsenin sahip çıkmadığını ifade etti. Bu sayının son 1 buçuk yılda gerçekleştiğini belirten Tekin, dolandırmaların ekonomik krizin gelmesiyle arttığını da ifade etti.

"İstanbul'da çeteler tarafından 100 bin vatandaşımız dolandırıldı. Bunun 29 bin 300'ü Esenyurt'ta,14 bin 500'ü Fikirtepe'de. Fikirtepe'de insanlar devlet eliyle dolandırıldı. Buna Bakanlık referans oldu, ama Bakanlık şu an sahip çıkmıyor. Esenyurt ve diğer ilçelerde ise insanlar maket satışlarıyla dolandırıldı, ve bunun öncülüğünü de Vali, Belediye Başkanı gibi kamu yöneticileri yaptı, ama şu an kimse sahip çıkmıyor. Ve çok ciddi bir dram var; buralarda intihar edenler, ciddi sağlık sorunu yaşayanlar, hala sokakta yaşayanlar var. Buna devlet acilen bir çözüm bulmalı. Her vatandaşın can ve mal güvenliğinden sorumlu olan devletin 100 bin vatandaşımızın sorununa mutlaka bir çözüm bulması gerekir."

"İmar barışından iktidarın çevresindeki beton lobisi, imar çetesi faydalanacak"

Gürsel Tekin, İstanbul'un kent sorunlarından bahsederken imar barışına da değindi. Tekin, bu imar barışından "İstanbul ve Türkiye'de yapı stoğunda sıkıntı olan 13 milyon vatandaşın" değil, yalıları ve AVM'leri olanların faydalanacağını ifade etti. Tekin, "Boğaz'da yalıları, AVM'leri, Rezidansları iskanına uygun yapmayan yerlere barış değil af çıkartmışsınız, orada da para toplayacaksınız" dedi.

" Esenyurt'taki bir vatandaşımız bu aftan faydalanabilecek mi? 120 metrekarelik bir dairesi varsa bu aftan faydalanabilmek için 120 bin TL ödemek gerekiyor. 1200 TL maaş alan bir emekli bunu ödeyebilir mi? Yüz binlerin başvuracağını söylemişlerdi, ama İstanbul'daki başvuruların tamamı hala 10 bini geçmemiş. Kimler başvuru yapmış diye onlara bakıyorsun, bunların çevresindeki beton lobisi, imar çetesi"

"Boykot tartışmalarını AK Partili troller başlattı"

Yerel seçimlerde CHP'yi boykot etme tartışmaları ile ilgili değerlendirmede de bulunan Gürsel Tekin , boykot fikrine kesinlikle katılmadığını ifade etti. Tekin, "CHP 'yi boykot edelim" fikrinin ise AK Partili troller tarafından ortaya atıldığını iddia etti.

"Seçmen haklı, biz onların gönlünü almalıyız"

Gürsel Tekin , Kılıçdaroğlu'nun " CHP 'yi boykot edecekler doğrudan AKP'ye oy versin" açıklamasına kesinlikle katılmadığını ifade etti. 58 yıldır hiçbir beklentisi olmadan size oy veren bir seçmene laf yetiştirmenin doğru olmadığını söyleyen Tekin, "Seçmen haklı, biz onların gönlünü almalıyız" dedi.

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