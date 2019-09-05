CHP'li il başkanlarından duruşmaya çağrı: Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın (6 Eylül) 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada 3. kez hakim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu'na destek vermek amacıyla açıklama yayımlayan CHP'li İl Başkanları, "Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir" dedi. 153 sanatçı da yayınladıkları açıklama ile Kaftancıoğlu'na destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile talebiyle yargılandığı davanın 3. duruşması yarın (6 Eylül) görülecek. Duruşma öncesi, CHP’li İl Başkanları Kaftancığlu’na destek amaçlı ortak bir açıklama yayımladı.

"İfade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir"

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6-7 yıl önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtilen açıklamada “Kaftancıoğlu'nun siyasi kimliği ve vatandaşlık sorumluluğu ile dikkat çektiği, kamuoyuna teşhir ettiği ya da eleştirdiği söylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesi kabul dahi edilemez. Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir" denildi.

"Bu dava ile yalnızca Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifakın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde karşılık bulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen 2 duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. 6 Eylül Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun davadan beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 il başkanı olarak Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi 6 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!” ifadeleri yer aldı.

153 sanatçıdan da Kaftancıoğlu’na destek

17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu’na 153 sanatçıdan destek açıklaması geldi.

28 Haziran’da görülen ilk duruşma öncesinde 53; 18 Temmuz’da görülen ikinci duruşma öncesinde de 134 sanatçının imzaladığı destek bildirisine karar duruşması öncesi imza verenlerin sayısı 153’e yükseldi.

Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan gibi kültür sanat dünyasının çok önemli isimleri Kaftancıoğlu’na destek açıklamasında bulundu. Sanatçılar yayınladıkları bildiride “Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu'nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz.16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerini kullandı.