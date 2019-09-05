  • BIST 100.690
  • Altın 276,998
  • Dolar 5,6882
  • Euro 6,2900
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

CHP'li il başkanlarından duruşmaya çağrı: Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!

»
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yarın, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada 3. kez hakim karşısına çıkacak
CHP'li il başkanlarından duruşmaya çağrı: Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın (6 Eylül) 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada 3. kez hakim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu'na destek vermek amacıyla açıklama yayımlayan CHP'li İl Başkanları, "Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir"  dedi. 153 sanatçı da yayınladıkları açıklama ile Kaftancıoğlu'na destek verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 2012-2017 tarihleri arasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” , “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapis cezası ile talebiyle yargılandığı davanın 3. duruşması yarın (6 Eylül) görülecek. Duruşma öncesi, CHP’li İl Başkanları Kaftancığlu’na destek amaçlı ortak bir açıklama yayımladı.

"İfade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir"

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun 6-7 yıl önce sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı belirtilen açıklamada “Kaftancıoğlu'nun siyasi kimliği ve vatandaşlık sorumluluğu ile dikkat çektiği, kamuoyuna teşhir ettiği ya da eleştirdiği söylemlerin suç unsuru olarak değerlendirilmesi kabul dahi edilemez. Kaftancıoğlu Davası, soruşturmanın başlatılmasından iddianamenin hazırlanmasına kadar baştan sona siyasi bir davadır. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden toplumsal muhalefete gözdağı verilmek için açılan bu dava, ifade özgürlüğüne ve demokrasiye karşı açıkça bir darbedir" denildi.

"Bu dava ile yalnızca Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır"

31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde farklı siyasal kesimleri demokrasi çatısı altında buluşturan toplumsal ittifakın İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde karşılık bulduğunun kaydedildiği açıklamada, “Kaftancıoğlu hakkında böyle bir davanın açılmasının en büyük sebebi de İstanbul'da elde edilen siyasi başarıdır. AKP sandıkta bulamadığı karşılığı hukuk dışı yollarda aramakta ve demokratik siyasete müdahale etmeye çalışmaktadır. Bugüne kadar görülen 2 duruşmada mahkemenin sergilediği tutum demokrasi ve adalet adına utanç vericidir. 6 Eylül Cuma günü İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülecek karar duruşmasında hukukun gereği olarak İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun davadan beraat etmesini bekliyoruz. Bu dava ile yalnızca İl Başkanımız Kaftancıoğlu değil Cumhuriyet Halk Partisi yargılanmaktadır. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin 80 il başkanı olarak Kaftancıoğlu'nun yanındayız. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesi 6 Eylül'de Çağlayan Adliyesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksin Canan Kaftancıoğlu!” ifadeleri yer aldı.

153 sanatçıdan da Kaftancıoğlu’na destek

17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kaftancıoğlu’na 153 sanatçıdan destek açıklaması geldi.
28 Haziran’da görülen ilk duruşma öncesinde 53; 18 Temmuz’da görülen ikinci duruşma öncesinde de 134 sanatçının imzaladığı destek bildirisine karar duruşması öncesi imza verenlerin sayısı 153’e yükseldi.

Arif Sağ, Ataol Behramoğlu, Barış Atay, Bedri Baykam, Bülent Emrah Parlak, Cahit Berkay, Edip Akbayram, Erdal Erzincan, Fazıl Say, Ferhan Şensoy, Genco Erkal, Leman Sam, Müjdat Gezen, Rutkay Aziz, Zülfü Livaneli ve Murathan Mungan gibi kültür sanat dünyasının çok önemli isimleri Kaftancıoğlu’na destek açıklamasında bulundu. Sanatçılar yayınladıkları bildiride “Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu'nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz.16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hem yola hem hayata devam etti05 Eylül 2019 Perşembe 10:38
  • Ankara Barosu TBB’yi olağanüstü kurultaya çağırdı05 Eylül 2019 Perşembe 09:48
  • Erdoğan: Nükleer füzemiz olmamasını kabul etmiyorum05 Eylül 2019 Perşembe 09:47
  • AKP’de yeni istifa ve ihraçlar bekleniyor04 Eylül 2019 Çarşamba 17:40
  • Soyer'den 'Kayyum size, İstanbul'a, Ankara'ya gelir mi?' sorusuna yanıt: Burası Türkiye, her şey mümkün04 Eylül 2019 Çarşamba 17:15
  • Erdoğan: Ya olacağız, ya öleceğiz04 Eylül 2019 Çarşamba 17:11
  • Erdoğan: George hızlı trene biniyorsa benim Ahmet'im de binecek04 Eylül 2019 Çarşamba 16:57
  • Yeni Şafak yazarı: Cemaat ve tarikatlar tamamen serbest olmalı, Tekke ve Zaviyeler Kanunu revize edilmeli04 Eylül 2019 Çarşamba 12:58
  • Türkiye'de üniversite okuyacak öğrencilerin yurtlara yerleştirme işlemi tamamlandığı açıklandı04 Eylül 2019 Çarşamba 11:55
  • Davutoğlu ve ekibine ihraç yolunun açıldığı MYK’da Erdoğan ne dedi?04 Eylül 2019 Çarşamba 11:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti