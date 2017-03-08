CHP’li Levent Gök’ten 8 Mart sürprizi

TBMM Genel Kurulu’nda kadın milletvekilleri, birbirlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
CHP’li Levent Gök de kadın vekilleri unutmayarak tek tek yanlarına gidip onlara karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı.
TBMM Genel Kurulu’nda kadın milletvekilleri, birbirlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.
CHP’li Levent Gök de kadın vekilleri unutmayarak tek tek yanlarına gidip onlara karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı.
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