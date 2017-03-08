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CHP’li Levent Gök’ten 8 Mart sürprizi

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CHP’li Levent Gök’ten 8 Mart sürprizi
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla AKP'li kadın Milletvekillerine ve Genel Kurulda görevli kadınlara kırmızı karanfil çiçeği verdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kadın milletvekilleri, birbirlerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

CHP’li Levent Gök de kadın vekilleri unutmayarak tek tek yanlarına gidip onlara karanfil vererek Kadınlar Günü’nü kutladı.

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