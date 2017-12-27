  • BIST 112.150
  • Altın 157,777
  • Dolar 3,8140
  • Euro 4,5342
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

»
CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma
Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakında 696 sayılı KHK'daki düzenlemeye yönelik ""Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Gabriel: Brexit Türkiye için model olabilir26 Aralık 2017 Salı 18:54
  • Gül'den KHK açıklaması: Sadece 15-16 Temmuz'u kapsıyor25 Aralık 2017 Pazartesi 18:23
  • Türkiye'nin bitmeyen tartışması: Yaşam tarzı25 Aralık 2017 Pazartesi 18:22
  • Cumhuriyet davasında savunmasına izin verilmeyen Ahmet Şık salondan çıkarıldı25 Aralık 2017 Pazartesi 13:07
  • Gülse Birsel: Şaşırmamayı öğrendiğimiz seneydi 201724 Aralık 2017 Pazar 17:48
  • Muhalefetten KHK'lara tepki: Yeni darbe bildirileri24 Aralık 2017 Pazar 17:43
  • TBMM Başkanı Kahraman, Rusya'dan vize alımının kolaylaştırılmasını istedi24 Aralık 2017 Pazar 17:40
  • Atilla davasında karar yeni yıla kaldı24 Aralık 2017 Pazar 16:49
  • Fatih Portakal'ı ölümle tehdit eden kişi yakalandı: Gaza geldim...21 Aralık 2017 Perşembe 18:06
  • 28 Şubat davasında 60 sanığa müebbet talebi21 Aralık 2017 Perşembe 18:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti