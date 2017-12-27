CHP'li milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakında 696 sayılı KHK'daki düzenlemeye yönelik ""Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim mantığıdır" sözlerinden dolayı soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan'ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Aldan, konuk olduğu bir radyo programında, hafta sonu yayımlanan 696 sayılı KHK'nın 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.