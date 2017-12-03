CHP’li Özel: Asıl bomba salıya patlayacak

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun salı günü Rıza Sarraf’ın devlet sırlarını kimden ve ne karşılığında aldığını açıklayacağını hatırlatarak, “Asıl bomba salı günü patlıyor” dedi.

Özel şöyle konuştu: “Salı gününe kadar genel başkanımızın AK Parti genel başkanına verdiği süre dolacak. Reza Zarrab’ı ajanlık yapmakla suçluyorlar ya, belgeleri kimden ve ne karşılığı elde ettiği, cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından açıklanmazsa, salı günü yeni bir bomba patlıyor. Salı günü büyük bomba patlayacak. Bu sefer genel başkanınız, Zarrab’ın bu belgeleri kimden ve ne karşılığında temin ettiğini açıklayacak.”

CHP yarın Erdoğan’ın ailesinin yurt dışına para gönderdiğine ilişkin belgelerin asıllarını da savcılığa vereceğini açıklamıştı.