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CHP'li Özel: "OHAL kalkarsa dolar düşer"

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OHAL'in yedinci kez uzatılmasını protesto için oturma eyleme başlatacaklarını açıklayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "OHAL kalksın, bir ayda dolar 3.5 liranın altına iner" dedi.
CHP'li Özel: "OHAL kalkarsa dolar düşer"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf odalarını ziyaret etti. Olağanüstü Hal (OHAL) eleştirisinde bulunan Özel, dövizdeki yükselmenin piyasalara duyulan güvensizlikten kaynaklandığını söyledi.

"Bugün Türkiye'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, euro yükseliyorsa bunun bir tane sebebi var, piyasalarda güven yok" diyen Özel, şöyle konuştu:

"Bugün dolar 4 lira 20 kuruşa dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3 buçuğun altına iniyor. Euro 5 lirayı geçti. OHAL kalksın 4 lira 30 kuruşun altına iniyor. Bugün faizler brüt olarak yüzde 20'leri zorluyor. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yeninden yüzde 10'a yaklaşıyor."

Özel, OHAL'i protesto etmek için pazartesi günü oturma eylemi başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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