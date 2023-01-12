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CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili olduğunu söylediği dosyaları açıklıyor (CANLI)

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CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili olduğunu söylediği dosyaları açıklıyor
CHP'li Özgür Özel, Bakan Soylu ile ilgili olduğunu söylediği dosyaları açıklıyor (CANLI)

Bugünü işaret ederek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağını belirterek, "Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor. 

CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

CHP'li Özgür Özel'in açıklamaları şöyle:

"Bir gün vadeli basın açıklaması söylüyoruz, işin öznesi Soylu. Bir gün sonraya söylediğimiz için Türkiye'de, son günlerde Türkiye'de sokaklarda, siyasette yaşananlar düşünüldüğünde açıklayacaklarımızı biz açıklayacak durumda olmazsak üç arkadaşımıza bırakız demiştik. Dünden beri Türkiye'de önemli bir gündem haline geldi. 

Bugüne kadar hep Soylu'ya sorular sorduk, cevaplar bekledik ama bugün Soylu'ya soru sormayacağız, verebileceği cevap olduğunu da düşünmüyoruz. Çok konuşulan, iddia edilen bir meseleyi ispat etmeye geldik. 

Nasıl bir 'suç işleri bakanı' ile karşı karşıya olduğumuzu anlatmak istiyorum. 

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