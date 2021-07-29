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CHP'li Özkoç: Bakan Soylu'yla görüştüm; yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair bilgiye henüz ulaşmadıklarını söyledi

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CHP'li Özkoç: Bakan Soylu'yla görüştüm; yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair bilgiye henüz ulaşmadıklarını söyledi
CHP'li Özkoç: Bakan Soylu'yla görüştüm; yangınların bir sabotaj sonucu çıktığına dair bilgiye henüz ulaşmadıklarını söyledi

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştüğünü belirterek, "Orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Ökoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü belirterek, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İçişleri Bakanı Sayın Soylu’yla görüştüm. Ülkemizin çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınlarının bir sabotaj sonucu çıktığına dair istihbarat bilgisine henüz ulaşılamadığını söyledi. Yangınların aşırı sıcak dolayısıyla çıkabileceğini düşündüklerini ifade etti.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız bölgede çalışmalara devam ediyor. Tüm ekipler canla, başla yangınlara müdahale ediyor. Yangınların bir an önce söndürülmesini temenni ediyoruz."

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