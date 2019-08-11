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CHP'li Öztrak: Devlet, Milli Piyango'yu yangından mal kaçırır gibi alelacele neden elinden çıkardı?

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Milli Piyango ihalesini Demirören Holding'in ortak olduğu girişim kazanmıştı
CHP'li Öztrak: Devlet, Milli Piyango'yu yangından mal kaçırır gibi alelacele neden elinden çıkardı?

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Milli Piyango'nun işletme hakkının 10 yıl süreyle devri ihalesine sadece Demirören Grubu ve ortağı İtalyan Sisa Group'tan teklif gelmesinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Öztrak, “Ekonomik krizin tam da ortasında, kimse bir şey alıp satmazken bu devir neden yapıldı?" diye sordu. Öztrak, "Böyle zor bir dönemde devletin kârlı bir şirketi yangından mal kaçırır gibi alelacele elinden çıkarmak istemesi, üzerinde özellikle durulması gereken bir konu” diye konuştu.

Sözcü'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, Öztrak, Türkiye'nin tüm şans oyunlarının tek bir şirketin elinde toplanmasının da düşündürücü olduğunu vurgulayarak, ihalenin tüm detaylarını ayrıntılarıyla inceleyeceklerini söyledi.

Türkiye Varlık Fonu'nun önceki gün davet usulüyle gerçekleştirdiği Milli Piyango ihalesinde tek teklif Demirören Grubu ile ortağı İtalyan Sisal Group'tan geldi. Oysa geçen hafta davet usulü ihaleye çağrılan Doğan Online-Intralot, IGT, Sazka ve Demirören-Sisal Group'un teklifleri toplanmıştı. Türkiye Varlık Fonu salı günü firmaları tekrar davet ederek şartnamenin değiştiğini söyledi. İlk şartnamede ilk yıl için 7.5 milyar lira hasılat garantisi ve 10 yıl boyunca hasılatta enflasyon oranında güncelleme isteniyordu. Yeni şartnamede ise 10 yıl için 28.1 milyar liralık hasılat talep edilince diğer 3 grup teklif sunmadı. Böylece ihaleyi 2020 yılı için 9.32 milyar liralık asgari hasılat taahhüdü ve yüzde 9.5 komisyon oranıyla Demirören-Sisal Group kazandı.

İhale onaylanırsa Hemen-Kazan, Sayısal Loto, Piyango, Şans Topu, On Numara ve Süper Loto gibi şans oyunlarını oynatan Milli Piyango 10 yıl süreyle bu grup tarafından işletilecek.

 

Şubat ayında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın düzenlediği İddaa ihalesini ABD'li Scientific Games'le birlikte kazanan Demirören Grubu, böylece şans oyunlarında adeta bir tekele dönüştü. İddaa ihalesine Intralot ve Turkcell'in ortak olduğu Inteltek de teklif vermiş ancak kazanamamıştı. Inteltek resmi itiraz dilekçesinde Demirören Ailesi'nin ortağı Scientific Games'in “deneyimsiz” bir firma olduğunu iddia etmişti. Ancak Yıldırım Demirören, 28 Şubat'ta Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa ettiğini duyururken Inteltek'in itirazının dikkate alınmadığını ifade etmişti. Inteltek, 27 Kasım 2018'deki İddaa ihalesine tek başına girerek kazanmıştı. Ancak Rekabet Kurumu yeterli piyasa koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti.

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