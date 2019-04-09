CHP’li Öztrak: İmamoğlu artık mazbatasını alıp göreve başlamalı

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair açıklama yaptı. Öztrak “İmamoğlu 14 bin 532 oy farkla önde. Artık mazbatasını alıp göreve başlamalı ” dedi.

Öztrak, Büyükçekmece’de düzenlenen ‘sahte seçmen’ operasyonuna tepki göstererek, “O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir” dedi.

Büyükçekmece’deki ‘sahte seçmen’ iddialarına da açıklık getiren Öztrak, “Büyükçekmece’de 24 Haziran 2018 seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde ise 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 artmış. Bu artan sayının 760’ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Sonuçta burada 2 bin kişi bile yok yeni gelen. Nerede on binler?” diye konuştu.

Öztrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“(Büyükçekmece’de düzenlenen ‘sahte seçmen’ operasyonu) Büyükçekmece polis kaynıyor, bazı evlere polisin 3 sefer gittiği belirtiliyor; YSK’ya baskı yaptılar olmadı şimdi seçmene baskı yapıyorlar.

Dün bakıyorum müthiş bir algı operasyonu. Bugün oralarda polisler… Size bazı rakamları vermek istiyorum. 24 Haziran’da Büyükçekmece’de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde kayıtlı seçmen 174 bin 773. Bunların 760’ı genç seçmen

“ADALET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI İSTAFA ETMELİDİR”

İş bitmiş 31 Ocak tarihinde. YSK’nın kesinleşmiş kararları üzerinden itiraz yapılamaz. O polisleri oraya gönderen Adalet Bakanı da İçişleri Bakanı da istifa etmelidir.

Polisler orada, savcılar orada… Ne oluyoruz arkadaşlar? Açık söylüyorum, eğer bu listelerde hukuksuzluk varsa bu bir şey gösteriyor; AKP örgütleri çalışmamıştır. Bunun hesabının sorulacağı yer YSK değildir. İçişleri ve adalet bakanları üzerilerine düşen görevleri yapmamışlardır.

AKP’YE BÜYÜKÇEYMECE YANITI

24 Haziran 2018 seçimlerinde Büyükçekmece’de kayıtlı seçmen sayısı 172 bin 351. 31 Mart seçimlerinde ise 174 bin 773. Seçmen sayısı 2 bin 422 artmış. Bu artan sayının 760’ı yeni seçmen olan genç seçmenler. Sonuçta burada 2 bin kişi bile yok yeni gelen. Nerede on binler?

“AKP YETKİLİLERİ BÜYÜK BİR ŞOK YAŞIYOR”

İstanbul’da seçimlerin bittiğini gören, Ekrem İmmaoğlu’nun başkan olduğunu gören AKP yetkilileri büyük bir şok yaşamaktadır. Her yerden bir sorun çıkartmaya uğraşmaktadırlar. İşin rengi ortadadır.

AKP’li belediye başkanları seçilince milli irade, Ekrem İmamoğlu’na oylar gidince şaibe. Ben açıkça şunu ifade ediyorum; artık milleti rahat bıraksınlar.

Biz buradayız, örgütlerimiz burada. “Oy namustur dokundurtmayız, kazandığımız seçimi de kimseye çaldırtmayız” sloganıyla yola çıktık.

Bir an önce Ekrem İmamoğlu’na mazbatası verilmelidir. İstanbul artık Büyükşehir Belediye Başkanı’na kavuşmalıdır.

“BURADA BİR KUMPAS VAR”

‘Sandık başlarında FETÖ’den alınmış insanlar var’ ne demek? Bunlar olacak iş değil. Eğer doğruysa o kişileri oraya sizin seçim kurullarınız, amirleriniz yerleştirdi. Burada bir kumpas var. Seçimi çalabilmek için maymuncuk yerleştirilmiş o zaman.

“MAHCUP OLURSUNUZ”

Şu anda Ekrem İmamoğlu İstanbul seçmeninin yüzde 49’unun oyunu almıştır. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde oy oranı yüzde 25’ti. Başbakan olduğunda oy oranı yüzde 34’tü. Sayıları yarıştırırsak mahcup olurlar.