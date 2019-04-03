CHP’li Tanal: Çuvalların etrafında kuş uçurtmuyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Seyr-i Sabah programında seçim gecesinden bugüne kadar sandıkları korumak için attıkları adımları anlattı. Tanal, oy çuvallarının değiştirilmesi korkusuyla oyların bulunduğu merkezde 24 saat nöbet tuttuklarını dile getirdi.

Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasından ve bunlara itiraz edilmesinin ardından oyların hepsi belirli merkezlerde toplandı ve yeniden incelenmeyi bekliyor.

CHP İstanbul Milletvekili ve avukat Mahmut Tanal, Seyr-i Sabah programında bu oyların çuvallarda farklı yerlerde durduğunu ve değiştirilmesinin mümkün olabileceğini dile getirdi. Tanal, bu yüzden üç vardiyayla 7 gün 24 saat çuvalların çevresinde olduklarını ve ‘kuş uçurtmadıklarını' söyledi:

‘ADETA HIRSIZ KOVALAMACA OYNUYORUZ'

"Geceden itibaren kapıları mühürlediler. Dışarıda polis nöbet bekliyor. Biz de polislerin yanındayız. Torbalar burada 1400 sandık olarak duruyor. Seçmen kartları torbalarda duruyor. Maltepe'deki spor kompleksinin spor alanının ortasında duruyor hepsi. Kamera kayıtları var. Buraya 4 giriş kapısı var. Oralarda polisler var. 4 kapının giriş çıkışında arkadaşlarımız nöbet bekliyor ve adeta hırsız kovalamaca oynuyoruz.

Endişemiz şu: Dün Ümraniye'deki spor kompleksinin arka tarafındaki depo kapısının yanında AKP Fatih ilçesi kamyoneti vardı. Bu kamyonet sırtını kapıya dayamıştı. Yanında polis logosu olan bir araç vardı. Bir süre sonra polis logosunu çıkardılar. Ne iş yapıyorsunuz diye sordum, polisiz dediler. Görev kartını gösterir misiniz deyince geri vitese takarak kaçtılar. O araçtakiler arada İSPARK'tan çıkan iki kişiyle sohbet haline girmişlerdi. Siz tanıyor musunuz diye sorduk. O olay üzerine İSPARK'ın tüm yetkilileri geldi. Demek ki istendiğinde herkes organize bir biçimde iş yapabiliyor.

Biz oy çuvallarının değiştirilmesinden endişe duyuyoruz. Burada biz bir kamu hizmeti ifa ediyoruz. Vatandaşın oyunu koruyoruz. AKP'ye vermişse AKP, CHP'ye vermişse CHP çıkmalı. Biz kimsenin hakkını yemeyeceğiz ama kimsenin de hakkını yedirtmeyeceğiz. İtirazlar geçersiz pusulalara ilişkindir. Geçersiz pusulalar da gayet güzel torbanın içinde ayrı bir bölümde bulunmaktadır. Dışarıda mühürlenmiş pusulaları oraya koyarlar olur biter. YSK çok fazla pusula bastı ve bunların hepsi orada. Biz YSK'ya güvenmiyoruz ki. Eğer böyle bir şey yaparlarsa sonuçlar kesinlikle değişir. O yüzden burada kuş uçurtmuyoruz. Şu anda biz 8'er saat arayla 3 nöbet koyduk. Mevcut kapının her birinde beşer arkadaşımız geziyor. O konuda bir şüphesi olmasın kimsenin. Ama bu ana binanın başka bir girişi varsa bilemiyorum tabi.‘YENİDEN DEĞERLENDİRME EN GEÇ HAFTA SONU BİTER'

Hukuken YSK'nın verdiği karar kesin. Bu yüzden işlemler kaldığı yerden devam eder. Her ilçenin kendine özgü verdiği kararlar var. Ümraniye ben geçersiz oylara bakacağım dedi. Pusula torbaları içinde geçersiz oylar ayrı istiflenmiş durumda. Onların geçersizlik nedeni doğru mu değil mi diye bakılacak. Dün akşam 3 saatte 250 dosyaya bakıldı. Bir buçuk iki günde bitirilebilir. Sandık kurulunda itiraz edilmeyen hususlara burada itiraz edilemez. Bu saate kadar Ümraniye'de yapılan değerlendirmelerle geçersiz oyların tespitine ilişkin İstanbul'daki İmamoğlu lehine dengenin değişmeyeceği gözüküyor. AKP lehine bazı hataların düzeltildiği gibi CHP lehine de hatalar düzeltiliyor. Mümkün değil CHP lehine oy kaydırtılması.

Yapılan bir şey varsa bu sehven yapılmıştır. Burada kimsenin tartışmadığı konuyu dile getireyim: AKP, İBB Belediye meclis üyeliklerine itiraz etti, sonradan bu itirazını geri çekti. AKP'nin itirazlarının samimi olmadığını, sadece uzatmaya yönelik bir manevra olduğunu gösteriyor bu. Oyalamanın ardında iki eylem var: Süreci uzatarak güvenliği tehlikeye düşürüyorlar ve hesapları düzeltmeye çalışıyorlar. Şu anda içinde bulunduğum alanda dünden beri İSPARK'a personel alıyorlar. Seçimler bitmiş neden hala eleman alıyorsunuz? Bunları yapmak için yasal olarak yetkisi yok. Bu bir yetki gaspı ve suçtur. Dün burada 250 kişiye İSPARK kıyafeti dağıtıldı."