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CHP’li Tanrıkulu: Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!

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CHP’li Tanrıkulu: Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!
CHP’li Tanrıkulu: Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2014 yılında düzenlen 'Kobani eylemleri' soruşturmasında verilen gözaltı kararına tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" düşüncesini dile getirdi. 

Tanrıkulu sosyal medya hesabındna yaptığı paylaşımda, "Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve bir çok siyasetçi sabah saatlerinde gözaltına alındılar.Nedeni 6-8 Ekim 2014 Kobane olaylarıymış.  Aradan tam 6 yıl geçmiş, soruşturulmuş, ifade vermiş ve yargılanmışlar. Bu sabah yapılan gözaltılar Saray’a düğün hediyesidir!" ifadesini kullandı. 

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