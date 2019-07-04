CHP’li Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Demirtaş’ın herkese selam ve sevgileri olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “Bana da çok büyük bir sürprizi oldu, benim bir portremi yapmış. Onu da sizlerle paylaşacağım” dedi. Tanrıkulu, ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

Edirne’deyim. Sevgili dostum Demirtaş’ı ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgileri var... https://t.co/La292JnTct — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) 4 Temmuz 2019