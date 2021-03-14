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CHP’li Taşcıer: Fahrettin Koca da ansızın kaybolabilir

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CHP’li Taşcıer: Fahrettin Koca da ansızın kaybolabilir
CHP’li Taşcıer: Fahrettin Koca da ansızın kaybolabilir

CHP milletvekili Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs aşılarıyla yaptığı açıklamaları, "Berat Albayrak’ın ünlü bir sözü vardı, ‘Aralık Kasım'dan, Ocak Aralık'tan, Şubat da Ocak'tan daha iyi olacak. Net söylüyorum, Mart da Şubat'tan, hatta Nisan Mart’tan zaten iyi olacak.’ Aynı hikaye Fahrettin Koca da çıkıp millete aynı masalı anlatıyor. Berat Bey de böyle aylarla, tarihlerle haşır neşirdi. Şimdi ortadan kayboldu. Nerede, ne yapıyor bilen yok. Ne olur bilinmez ama her gün hayatımızda yer alan Fahrettin Bey de ansızın ortadan kaybolabilir" sözleriyle eleştirdi. 

ANKA Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, “Ocak ayında 20 milyon daha gelecek' dendi, o da gelmedi. Baktılar hiçbir sözlerini tutamıyorlar 'kaç doz aşı geldiğini açıklamaktan vazgeçtik' dediler. Mart geldi çattı. 'İlkbahar sonuna kadar 105 milyon doz yapacağız, bunlar da astrazeneca ve biontech hariç, onlar da gelirse değmeyin keyfimize' dediler. Üzerinden daha 15 gün geçmeden, ‘umarız sonbahara kadar aşılarız herkesi’ dediler” ifadesini kullandı.

“Sayın Bakan, belli ki baharları karıştırmış”

Taşcıer açıklamasında şunları kaydetti:

“İlkbahar oldu sonbahar. Sayın Bakan, belli ki baharları karıştırmış ama umuyoruz da yılları da karıştırmamıştır. Yarın çıkıp, ‘ben 2022’nin sonbaharını kastetmiştim’ derse kimse şaşırmasın. Çünkü gidişat o yönde. Zaten bu günlük aşılama oranlarıyla 2022’nin sonbaharı da imkânsız gözüküyor.

“Fahrettin Bey de ansızın ortadan kaybolabilir”

"Bunun da bir ötesi, daha aşı olmayan on milyonlarca vatandaşa, ‘siz aşı oldunuz ya, haberiniz yok mu?’ denmesidir. Berat Albayrak’ın ünlü bir sözü vardı, ‘aralık kasımdan, ocak aralıktan, şubat da ocaktan daha iyi olacak. Net söylüyorum, Mart da şubattan, hatta Nisan Mart’tan zaten iyi olacak.’ Aynı hikaye Fahrettin Koca da çıkıp millete aynı masalı anlatıyor. Berat Bey de böyle aylarla, tarihlerle haşır neşirdi. Şimdi ortadan kayboldu. Nerede, ne yapıyor bilen yok. Ne olur bilinmez ama her gün hayatımızda yer alan Fahrettin Bey de ansızın ortadan kaybolabilir”

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