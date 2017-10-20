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CHP’li Tekin duyurdu: Cumhurbaşkanı adayımız hazır

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CHP’li Tekin duyurdu: Cumhurbaşkanı adayımız hazır
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2019 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimleri için adaylarının hazır olduğunu duyurdu.

Habertürk’te konuk olduğu programda CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlendiğini aktaran Tekin, söz konusu adayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mu veya CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici mi olacağı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

CHP’li vekil, cumhurbaşkanı adayının profilinin nasıl olduğu sorusuna “Yüzde 49’un kabul edeceği ve yüzde 5-6’nın da evet diyebileceği bir aday” yanıtını verdi.

Gürsel ayrıca, İstanbul, Denizli, Adana, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Denizli, Ankara gibi şehirlerde gösterilecek belediye başkan adaylarının CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kafasında somutlaştığını belirtti.

Kılıçdaroğlu ‘Aday olmayacağım’ demişti

Daha önce cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, “Ben partiler üstü bir aday istiyorum” demişti.

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