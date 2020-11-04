CHP’li vekil: İzmir depremine bakın, Kanal İstanbul’u iptal edin

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) sunulan raporda, “İktidar, İstanbul'da yaklaşan deprem felaketinin olası boyutlarını ve Seferihisar'daki mini tsunaminin bile nasıl bir felakete yol açtığını göz önünde bulundurup, Kanal İstanbul Projesi'nin iptal edildiğini açıklamalıdır. 16 milyon İstanbullu'nun kaygı ve endişelerine saygı duyduğu topluma gösterilmelidir'' denildi.

Sözcü’den Başak Sayan, raporda öne çıkan uyarı ve önerileri şöyle sıraladı:

Kaynaklar akılcı ve yerinde kullanılmadı

İzmir depremi ülkemizin bulunduğu coğrafyada doğal afetlere hazırlık, yerleşim planlaması, can ve mal güvenliğinin sağlanmasının ne kadar hayati olduğunu hatırlattı. Bu konuda iktidarlara düşen sorumluluğun ihmal edildiği, kaynakların akılcı ve yerinde kullanılmadığı ortaya çıktı. Son felaket, merkezi ve yerel yönetimlerin işbirliğinin önemini, bu konuda iktidar-muhalefet ayrımının söz konusu olamayacağını gösterdi.

Hazırlanan planlar ihmal edildi

Marmara ve Düzce depremi sonrasında yürütülen kapsamlı çalışmalarla, afetlere hazırlık konusundaki plan ve programlar, bunların finansmanını sağlayacak kaynakların oluşturulması organizasyonu yapılmıştı. Bugün yaşananlara bakıldığında ise 21 yıl önce öngörülen hazırlık-altyapı plan ve programların büyük ölçüde ihmal edildiği ortaya çıkıyor.

Toprak raporunda iktidarın 18 yıldır ülkeyi tek başına yönettiğini unutup hala 20 yıl ve öncesindeki yönetimleri itham ettiğini belirterek bu durumun kendi sorumluluklarının inkarı anlamına geldiğini vurguladı.

Toprak, “Doğal afetlere hazırlık ve önleyici tedbirler için ortak akıl, toplumsal dayanışma ve sorumlulukların paylaşımını içeren hazırlıklarına acilen başlanmalı, ulusal seferberlik yaklaşımı sergilenmelidir” çağrısında bulundu.

Kanal İstanbul tartışması

Muhalefet ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "hayalim" dediği ve yapılmasında geç bile kalındığını savunduğu Kanal İstanbul projesinin ‘çevresel felaket’ olacağını iddia ediyor.

Kanal İstanbul’un maliyeti ile ilgili de tartışmalar da sürüyor. Erdoğan, Kanal İstanbul’un inşa maliyetinin 75 milyar TL olacağını açıklarken, bir önceki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan toplam yapım maliyetinin 25 milyar dolar olacağını söylemişti.

İBB 2 dava açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul projesi için verilen “ÇED olumlu” kararına ve proje kapsamında İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda yapılan değişikliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile iki ayrı dava açmıştı.

İBB Başkanı Ekem İmamoğlu, Kanal İstanbul için ayrılacak kaynakla İstanbul’da kentsel dönüşüm sorununun çözüleceğini ve tüm binaların depreme dayanıklı hale getirilebileceğini savunuyor.