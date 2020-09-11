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CHP'li Vekil:Tedarik sıkıntısı yaşanan Coronavirus ilaçları Sağlık Bakanı’nın hastanesinde çıktı

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CHP Ankara Milletvekili Murat Emir:Piyasada tedarik sıkıntısı yaşanan ilaçlar Medipol Hastanesi'ndeymiş.
CHP'li Vekil:Tedarik sıkıntısı yaşanan Coronavirus ilaçları Sağlık Bakanı’nın hastanesinde çıktı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Coronavirus tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacında yaşanan sıkıntının altından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Medipol Üniversitesi’nin çıktığını açıkladı. CHP’li Emir, durum hakkında bilgi almak için Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vererek, “Favipiravir ilacının yerli sentez çalışmaları için hangi gerekçelerle İstanbul Medipol Üniversitesi ile Atabay Kimya firması seçilmiştir?” dedi.

Bir süredir ilacın temininde sıkındılar yaşandığının dile getirildiği ilaçlar hakkındaki sıkıntıyı CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir de gündeme getiriyor.

CHP’li Emir önergesinde, Mart ve Nisan aylarında başvuru yapmalarına karşın üç firmanın, Medipol Üniversitesi ile birlikte ilaç üreten Atabay Kimya için aylarca bekletildiğini iler sürerek, “Her taşın altından Medipol çıkıyor. Vatandaş, aylarca ilaçsız kaldı. Bu firmalara ruhsatlar daha erken verilmiş olsaydı, bu sıkıntılar yaşanmayacaktı” dedi.

CHP’li Emir, Coronavirus tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının Türkiye’de üretimi olmadığı için Temmuz ayına kadar Çin’den ithal edildiğini kaydederek, “Türkiye’de üretime ancak, 10 Temmuz’da ruhsat verilmesinin ardından başlanabildi” ifadelerini kullandı.  

Ruhsatlandırma aşamasının gecikmesinden dolayı ilaç temininde sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Emir, şunları belirtti:
“Şu anda Türkiye’de Favipiravir etken maddeli ilaç üretimi yapan firmaların ruhsat süreçlerini araştırdığımızda, firmaların Sağlık Bakanlığına Mart ve Nisan aylarında başvuru yapmış olduğunu gördük. Ancak, söz konusu başvurular ‘yüksek öncelikli ürün’ kategorisinde olmasına rağmen aylarca bekletildi. Mevcut koşullar ve ilgili mevzuata göre ilgili firmaların bir ay içerisinde ruhsat alma imkanı bulunmasına karşın, ruhsatlar ancak Temmuz ayının ortasında verildi. Bu da ilacın üretimini geciktirdi ve Türkiye genelinde ilaç sıkıntısı yaşanmasına neden oldu.”

‘BAKANLIKTAKİ HER OLAYIN ALTINDA MEDİPOL’

“Başvuruların geciktirilmesine yönelik süreçte ise karşımıza yine Sağlık Bakanlığında ortaya çıkan her skandalda olduğu gibi Medipol Üniversitesi çıkıyor. Yani her taşın altından olduğu gibi burada da Medipol Üniversitesi karşımıza çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, diğer firmaların başvuruları beklerken 12 Haziran’da yaptığı açıklamada TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay Kimya firmasının, Favipiravir ilacının yerli sentezini ürettiğini belirtmiş ve ilacın ruhsatlandırma aşamasının tamamlanması sonrasında tedavide kullanılacağını belirtmişti. Sonunda Atabay Kimya, 10 Temmuz’da ruhsat alabilir hale geldi. Bu durumda diğer firmaların ruhsatını, Atabay Kimya ile aynı gün vermek zorunda kaldılar.”

‘DAİRE BAŞKANI NEDEN GÖREVDEN ALINDI’

Bu dönemde Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nda yaşanan görevden almaları da hatırlatan Emir, “Favipiravir ilacında sıkıntıların ortaya çıkmasıyla birlikte Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu’nda önce İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş, ardından Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz görevlerinden alınmıştı. Sağlık Bakanı halen bu görevden almaların sebebini de kamuoyuna açıklamadı. Bu kişiler, söz konusu ruhsatlandırma süreci nedeniyle mi görevden alındı?” diye sordu.

Emir, önergesinde ayrıca şu sorulara yanıt istedi:

 “Favipiravir ilacının yerli sentez çalışmaları için hangi gerekçelerle İstanbul Medipol Üniversitesi ile Atabay Kimya firması seçilmiştir? Türkiye’de üretilen Favipiravir ilacının USHAŞ üzerinden yurt dışına ihracatı yapılmakta mıdır? Böyle bir durum söz konusuysa bugüne kadar kaç kutu, hangi fiyattan ihraç edilmiştir?”

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