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CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş

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CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş
CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş

Ederine F Tipi Cezaevi’nde rahatsızlanan HDP eski eş genel başkanını ziyaret eden CHP heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu söyledi. Ağbaba, Demirtaş’ın cezaevi yönetimiyle ilgili şikayeti olmadığını, hastaneye gitmesindeki gecikmede Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım” dediğini anlattı.

Avukatının 26 Kasım’da rahatsızlandığını ancak hastaneye götürülmediğini açıklamasının üzerine dün Trakya Üniversitesi Tıp Hastanesi’nde kontrolden geçirilen Demirtaş’ı Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya cezaevinde ziyaret etti.

Demirtaş’ı, kamuoyuna yansıyan sağlık sorunlarıyla ilgili partilerinin görevlendirmesiyle ziyaret ettiklerini belirten Ağbaba şunları söyledi: “Öncelikle Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu gördük. Sayın Demirtaş geçtiğimiz salı günü sabah doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah bey (Zeydan) tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor. Burada ise cezaevi yönetimi hastaneye sevk edilmesini istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim, sayın Demirtaş Edirne’deki cezaevi yönetimiyle ilgili bir şikayeti yok, onların bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. Birkaç gün geçiyor ve bu sefer avukatı aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapıyor.

’20 yılda 20 kez, üç yılda 20’yi aşkın kez’

Aslında bu durumu kamuoyuyla paylaşmayacağını ancak 4 -5 gün geçince paylaştığını söylüyor. Bu konuda Adalet Bakanlığı’nın bir ihmali olduğunu düşünüyor. Sayın Selahattin Demirtaş böyle bir rahatsızlığı 20 yıldan beri çektiğini söylüyor. Kalp rahatsızlığı ve nefes kesilmesinin 20 yılda, 20 kez olduğunu ancak üç yıldan beri cezaevinde 20’nin üzerinde yaşadığını, yani 20 yılda yaşamış olduğu şeyi üç yılda daha fazla yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla cezaevi koşullarının da etkisi olduğunu söylemek mümkün.”

‘Ölürse sorumlusunun kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor’

Ağbaba, Demirtaş’ın sorunun sadece kendisiyle ilgili bir mesele olmadığını, mahpusların ciddi sağlık problemlerinin olduğunu söylediğini ifade ederek şöyle devam etti: “Maalesef gündeme gelmediği için yüzlerce insanın cezaevinden ölüsünün çıktığını söylüyor. Bu konunun gündeme gelecekse tüm mahkumların gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyor. Ayrıca burada sayın Demirtaş eğer kendisine bir şey olursa, ölüm olması halinde bunun sorumlusunun da kendisini buraya atanlar olduğunu söylüyor. Maalesef sayın Demirtaş bir zorlama hukukla burada bulunmaktadır. Kendisi dün sağlık kontrolünden geçiyor, kalp, nöroloji ve gastroya gidiyor ve hastalığıyla ilgili bir şikayeti olmadığını söylemek mümkün… Bunu tekrar söylüyorum, sorumlusu buradaki cezaevi değil, sorumlusu bakanlıktır, her şeyi planlayan kişidir. Temel bir mesele, insanlar hem sevk problemi yaşıyor hem temel sağlık haklarından faydalanamıyor.”

 

‘Cezaevinde yatanların sorunlarını takip edeceğiz’

CHP’nin siyasi kararlarla içeride tutulanların serbest bırakılmasını istediğini bir kez daha dile getiren Ağbaba, “Cezaevinde yatan insanların sağlık konusundaki sorunlarının takip edileceğinin bilinmesini istiyoruz. Selahattin Demirtaş’ın problemi ciddi. Eğer bir tedbir alınmazsa hayati riskinin olduğunu da doktor olan arkadaşımız sayın Bayram Yılmazkaya da ifade etti. Bir dil kayması olsaydı belki bugün çok farklı bir manzarayla karşı karşıya kalacaktık. Selahattin Demirtaş, ‘Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım’ diyor. ‘Böyle bir şeyi kendime zul sayarım’ diyor. Onu da buradan belirtmek istiyorum.”

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