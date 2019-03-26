CHP'nin 350 adayından toplu dava

'PKK ile bağlantılı oldukları' haberleriyle hedef gösterilen CHP'nin 350 adayı, Hürriyet, Sabah, A Haber, Akşam, Güneş, Star ve Milliyet hakkında toplu dava açacak.

CHP, 350 belediye meclis üyeliği adayı hakkında 'PKK ile bağlantılı adaylar' şeklinde, aynı içerikle haberi yapan Hürriyet, Sabah, A Haber, Akşam, Güneş, Star, Milliyet, Süper Haber, En Kocaeli Haber hakkında 'hakaret; iftira; kişisel verilerin kaydedilmesi, verilmesi veya ele geçirilmesi; halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamasıyla toplu dava açılması yönünde çalışma başlattı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı koordinasyonunda, bir süredir iktidara yakın yayın organlarında yayınlanan haberle ilgili toplu dava açılması yönünde hazırlık yapıldı. Aralarında Hürriyet, Sabah, Akşam gazetelerinin de bulunduğu yayın organlarında 'CHP, Saadet ve İYİ Parti'nin PKK ile bağlantılı adayları' başlığıyla haberler yayımlanmıştı.