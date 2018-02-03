CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün Ankara’da yapılıyor.
Ankara Spor Salonu’nda ‘Adalet ve Cesaret’ temasıyla gerçekleştirilen kurultay iki gün sürecek.
Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.
Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlık için yarışıyor.
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