  • BIST 118.119
  • Altın 161,652
  • Dolar 3,7638
  • Euro 4,6843
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKabil'de patlayıcı yüklü ambulansla saldırı: En az 95 ölü

CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

»
CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor
CHP’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün yapılıyor

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Halk Partisi’nin 36’ıncı Olağan Kurultayı bugün Ankara’da yapılıyor.

Ankara Spor Salonu’nda ‘Adalet ve Cesaret’ temasıyla gerçekleştirilen kurultay iki gün sürecek.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi, ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Kurultay’da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlık için yarışıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Türkiye ve NATO birbirinden kopuyor ama dayanışmak zorunda kalacak"02 Şubat 2018 Cuma 14:30
  • Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü02 Şubat 2018 Cuma 13:58
  • Kilis ve Hatay'a 6 roket: Biri ağır 9 yaralı02 Şubat 2018 Cuma 12:56
  • Ankara'da FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı var02 Şubat 2018 Cuma 12:54
  • Reyhanlı'ya roket düştü: 1 ölü01 Şubat 2018 Perşembe 14:29
  • Soçi kongresi Erdoğan ve Putin'i memnun etti01 Şubat 2018 Perşembe 13:45
  • Türkiye'de kuraklık tehlikesi artıyor31 Ocak 2018 Çarşamba 12:12
  • Türkiye'nin dış ticaret açığı %37 artarak 77 milyar dolara ulaştı31 Ocak 2018 Çarşamba 11:35
  • Türk askeri konvoyuna Suriye'de saldırı iddiası30 Ocak 2018 Salı 17:39
  • Türk Tabipleri Birliği üyelerine gözaltı30 Ocak 2018 Salı 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti