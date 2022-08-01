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CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı

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Katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok net ifadeler kullandı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün FOX TV'de yayımlanan 'İlker Karagöz ile Çalar Saat' programında açıklamalarda bulundu. Erken seçim olmadığı takdirde AK Parti'nin oy oranındaki düşüşün çok daha fazla olacağını iddia eden CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPTI

İktidarın bir an önce erken seçime gitmesi gerektiğini belirten Altay, "Erdoğan, 3'üncü parti olmak istiyorsa seçimi kasım ayında yapar" dedi.

"5'İNCİ PARTİ OLURSA DUA ETSİN"

Erdoğan'ın, 1999-2002 sürecini unutmaması gerektiğini söyleyen Altay, "Rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22'den 1'e düştü. O dönem parlamentoda 5 siyasi partinin hepsi parlamento dışı kaldı. Yani Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5'inci parti olursa dua etsin" diye konuştu.

Kasım ayında seçim olma ihtimalinin hala olduğunu belirten Altay, "Her şeye rağmen yaz geçiyor. Elektrik faturaları düştü, doğal gaz kombi yakmıyoruz ama bu kış böyle geçmez" ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZ 'BAY KEMAL'"

6'lı masa adına aday açıklamasında bulunamayacağını söyleyen Altay, "Ben 6'lı masanın adayını 6'lı masa adına konuşursam hadsizlik yapmış olurum ama CHP'nin ve CHP'lilerin adayı Bay Kemal. Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal" dedi.

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