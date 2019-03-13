CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimi'ne ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, “On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80’e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum" dedi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Ekrem İmamoğlu'na sorular" başlığıyla yayımlanan yazısında İmamoğlu ile gerçekleştirdiği sohbeti okurlarına aktardı. Öztürk'ün yazısının bir bölümü şöyle:

"CHP'nin sancılı geçen İstanbul'a aday belirleme sürecinde, Ekrem İmamoğlu isminin belirlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Tanınmıyordu. Doğrusu şu ana kadar gösterdiği performans ve gösterilen ilgi nedeniyle beklenenin üzerinde bir çizgi yakaladı.

Ben de kendisini merak edenlerdendim. Bu yüzden röportaj talep ettim. Bir saate yakın görüşmemizin ardından vardığım sonuç şudur:

CHP'de İstanbul'a başkan adayı olarak adı geçen Muharrem İnce ve Gürsel Tekin gibi isimlerden daha iyi ve başarılı bir isim. Ancak benim kriterlerime göre vasat bir siyasetçi. Karadenizli bir müteahhit. Hırslı, enerjik ve politik bir zihni var. Bu özellikte çok sayıda siyasetçi var.

Sanırım CHP'yi kurtarması beklenen 'siyasi mehdi' kendisi değil. Lakin klasik CHP çizgisinin üstünde ve önemli görevler üstlenecek bir potansiyeli var yine de.

Binali Yıldırım'ın tersine, İmamoğlu çok yoğun bir şekilde anketle ilgileniyor. Ancak anket rakamları açıklamak istemiyor.

"On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80'e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum."