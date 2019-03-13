  • BIST 101.415
  • Altın 229,570
  • Dolar 5,4570
  • Euro 6,1688
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum

»
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: 80'e yakın anket yaptırdım, önde çıkıyorum

CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Yerel Seçimi'ne ilişkin olarak değerlendirmede bulundu. İmamoğlu, “On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80’e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum" dedi.

Yeni Şafak yazarı Kemal Öztürk, "Ekrem İmamoğlu'na sorular" başlığıyla yayımlanan yazısında İmamoğlu ile gerçekleştirdiği sohbeti okurlarına aktardı. Öztürk'ün yazısının bir bölümü şöyle:

"CHP'nin sancılı geçen İstanbul'a aday belirleme sürecinde, Ekrem İmamoğlu isminin belirlenmesi herkesi şaşırtmıştı. Tanınmıyordu. Doğrusu şu ana kadar gösterdiği performans ve gösterilen ilgi nedeniyle beklenenin üzerinde bir çizgi yakaladı.

Ben de kendisini merak edenlerdendim. Bu yüzden röportaj talep ettim. Bir saate yakın görüşmemizin ardından vardığım sonuç şudur:

CHP'de İstanbul'a başkan adayı olarak adı geçen Muharrem İnce ve Gürsel Tekin gibi isimlerden daha iyi ve başarılı bir isim. Ancak benim kriterlerime göre vasat bir siyasetçi. Karadenizli bir müteahhit. Hırslı, enerjik ve politik bir zihni var. Bu özellikte çok sayıda siyasetçi var.

Sanırım CHP'yi kurtarması beklenen 'siyasi mehdi' kendisi değil. Lakin klasik CHP çizgisinin üstünde ve önemli görevler üstlenecek bir potansiyeli var yine de.

Binali Yıldırım'ın tersine, İmamoğlu çok yoğun bir şekilde anketle ilgileniyor. Ancak anket rakamları açıklamak istemiyor.

"On yıllık siyasi yaşamımda anketlere hiç bu kadar inanasım olmamıştı. Adaylığımın konuşulduğu günden bu yana 3,5 aylık sürede, 80'e yakın anket yaptırdım. Bu anketlerde önde çıkıyorum."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mitinge yasak12 Mart 2019 Salı 18:33
  • Cumhur İttifakı'nın adayı: Rabbimin izniyle analarını belleyeceğiz12 Mart 2019 Salı 17:20
  • Mansur Yavaş yargı komplosunu bozdu12 Mart 2019 Salı 11:39
  • Adana'da sıradan bir gün: 'Halayı bozuyorsunuz' kavgası: 2 yaralı, 6 gözaltı12 Mart 2019 Salı 11:05
  • Tecavüz hükümlüsünün eşi, ‘intikam’ için kendi kızını istismar etti!12 Mart 2019 Salı 10:40
  • 'AKP fokur fokur kaynıyor… Vekiller yeni oluşumla temas kuruyor'12 Mart 2019 Salı 10:29
  • Evini soyan kiracısının fotoğraflarını tüm şehre astı11 Mart 2019 Pazartesi 22:59
  • Tehlike çanları çalıyor: Türkiye resesyona girdi11 Mart 2019 Pazartesi 17:09
  • AKP'li yazar özür diledi: Kadınlar ezanı ıslıklamadı11 Mart 2019 Pazartesi 12:47
  • Görüntülendiler: ‘Hızır’ bu kez Başakşehir’de 1000’er lira dağıttı11 Mart 2019 Pazartesi 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti