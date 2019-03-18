CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Eyüp Camisi'nde Yasin okudu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırı sonrası Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okuttu.
İmamoğlu, Yasin suresinin bir bölümünü de mevlit sırasında kendisi okudu.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırı sonrası Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okuttu.
İmamoğlu, Yasin suresinin bir bölümünü de mevlit sırasında kendisi okudu.
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