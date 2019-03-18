  • BIST 104.095
  • Altın 228,703
  • Dolar 5,4521
  • Euro 6,1868
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Eyüp Camisi'nde Yasin okudu

»
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu Yeni Zelanda'da yaşamını yitirenler için Eyüp Camisi'nde Yasin okudu.
CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu Eyüp Camisi'nde Yasin okudu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik saldırı sonrası Eyüp Sultan Camisi'nde mevlit okuttu.

İmamoğlu, Yasin suresinin bir bölümünü de mevlit sırasında kendisi okudu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'THY satılacak' iddialarına yalanlama17 Mart 2019 Pazar 11:55
  • Binali Yıldırım'dan 'beka' yanıtı: Bu bir yerel seçim...16 Mart 2019 Cumartesi 21:26
  • Bahçeli: Mesele aç kaldım, tok gezdim meselesi değil16 Mart 2019 Cumartesi 21:25
  • Kendisini 'dindar-muhafazakar' diye niteleyen gençlerin oranı yarı yarıya düştü16 Mart 2019 Cumartesi 21:24
  • İmamoğlu'ndan Eyüp Sultan Camii'ne çağrı16 Mart 2019 Cumartesi 21:23
  • 'O Ses Türkiye' birincisi Ferat Üngür serbest bırakıldı16 Mart 2019 Cumartesi 21:07
  • Erdoğan: Yeniden bir Haçlı-Hilal mücadelesi istemiyoruz. Çok merak ediyorsanız gereği de olur, bunu da açıkça söylüyoruz16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
  • O Ses Türkiye birincisi gözaltına alındı16 Mart 2019 Cumartesi 18:00
  • Hürrem Sultan'ın torunu Roksan Kunter: Ben cumhuriyet kadınıyım16 Mart 2019 Cumartesi 14:28
  • Erdoğan: Be namussuz, Yeni Zelanda nire, Türkiye nire?16 Mart 2019 Cumartesi 14:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti