CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak

CHP Edirne İl Başkanlığı’nda savcılık kararıyla kaldırılan “128 milyar dolar nerede?” afişi, tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı, afişe el konma kararının kaldırıldığını belirterek “Bir ilk yaşandı” dedi.

Gazete Duvar'dan Tamer Korkmaz'ın haberine göre, CHP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı ve savcılık kararıyla 13 Nisan’da kaldırılan “128 milyar dolar nerede” afişi yerine tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi’nin 1.Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itirazlar kabul edilerek afişe el koyma kararı kaldırıldı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye'de bir ilk yaşandığını belirterek, el koyma kararındaki hukuksuzluğun göz önüne serilmiş olduğunu dile getirdi. Afişi geri alarak tekrar asacaklarını belirten Pekcanlı, “Bizim bir afiş krizimiz vardı. Davayı kazandık. Afişleri geri alıp asacağız. Hakkımızı da helal etmeyeceğiz. Türkiye'de ilk burada oldu” diye konuştu.

Pekcanlı, 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar ile el koyma kararının hukuka aykırı olduğunun kabul edildiğini söyledi. Kararın lehine sonuçlanmasının ardından toplatılmış olan pankartları geri alacaklarını ifade eden Pekcanlı, yaşananları şu şekilde özetledi:

"Kamuoyunun bildiği üzere “128 milyar dolar nerede?” içerikli asmış olduğumuz afişler, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı olarak el koyma kararı çıkartılmış ve bu el koyma kararı da Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onanmıştı. Bilboardlarımız, yasal şekilde ücreti mukabilinde anlaşma çerçevesinde elimizde makbuzlu şekilde asılı olan pankartlarımız da alelacele toplatılmıştı.”