  • BIST 1.446
  • Altın 506,983
  • Dolar 8,3919
  • Euro 10,2384
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak

»
CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı, "Bir ilk yaşandı” açıklamasını yaptı.
CHP'nin itirazı kabul edildi: 128 milyar dolar afişi yeniden asılacak

CHP Edirne İl Başkanlığı’nda savcılık kararıyla kaldırılan “128 milyar dolar nerede?” afişi, tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Pekcanlı, afişe el konma kararının kaldırıldığını belirterek “Bir ilk yaşandı” dedi.

Gazete Duvar'dan Tamer Korkmaz'ın haberine göre, CHP Edirne İl Başkanlığı’nın astığı ve savcılık kararıyla 13 Nisan’da kaldırılan “128 milyar dolar nerede” afişi yerine tekrar asılacak. CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve Merkez İlçe Başkanı Burak Güngörmedi’nin 1.Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itirazlar kabul edilerek afişe el koyma kararı kaldırıldı.

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, Türkiye'de bir ilk yaşandığını belirterek, el koyma kararındaki hukuksuzluğun göz önüne serilmiş olduğunu dile getirdi. Afişi geri alarak tekrar asacaklarını belirten Pekcanlı, “Bizim bir afiş krizimiz vardı. Davayı kazandık. Afişleri geri alıp asacağız. Hakkımızı da helal etmeyeceğiz. Türkiye'de ilk burada oldu” diye konuştu.

Pekcanlı, 1.Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar ile el koyma kararının hukuka aykırı olduğunun kabul edildiğini söyledi. Kararın lehine sonuçlanmasının ardından toplatılmış olan pankartları geri alacaklarını ifade eden Pekcanlı, yaşananları şu şekilde özetledi:

"Kamuoyunun bildiği üzere “128 milyar dolar nerede?” içerikli asmış olduğumuz afişler, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hukuka aykırı olarak el koyma kararı çıkartılmış ve bu el koyma kararı da Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından onanmıştı. Bilboardlarımız, yasal şekilde ücreti mukabilinde anlaşma çerçevesinde elimizde makbuzlu şekilde asılı olan pankartlarımız da alelacele toplatılmıştı.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Peker: "Korkut Eken ile Mehmer Ağar neden göz altına almıyorsunuz? Neden sadece kardeşim?"23 Mayıs 2021 Pazar 17:49
  • Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker Muğla'da gözaltına alındı23 Mayıs 2021 Pazar 17:00
  • Sedat Peker'in videoları, IMDb’de 9,9 puanla listelenmeye başladı23 Mayıs 2021 Pazar 16:59
  • Kafasını kuma gömen devekuşu paylaşan Ali Babacan'dan 'Sedat Peker' göndermesi: Orada kimse var mı, dizinin 7. bölümü çıktı23 Mayıs 2021 Pazar 16:52
  • Sağlar: Soylu’nun görevde kalması bir beka sorunu haline dönüştü23 Mayıs 2021 Pazar 13:01
  • Uğur Mumcu’nun çocukları babalarının sözünü paylaştı; “Dikkatler, gazetelere ve gazetecilere değil, saldırgana ve saldırganın örgütüne çevrilmeli”23 Mayıs 2021 Pazar 12:34
  • Rekor kıran canlı yayının yorumlarını okuyan Kılıçdaroğlu mest oldu: Çayımın lezzeti bile bir başka23 Mayıs 2021 Pazar 08:56
  • Sorduğu soruyla gündeme oturan AA muhabiri Musab Turan: Belki de hayatımda ilk defa gazetecilik yaptım23 Mayıs 2021 Pazar 08:55
  • Sedat Peker'den 7. video | Peker'den Soylu'ya: Ben sana sizin kurduğunuz o uyuşturucu yolunu anlatacağım23 Mayıs 2021 Pazar 08:43
  • Sedat Peker'den 7. Video23 Mayıs 2021 Pazar 08:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti