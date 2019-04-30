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CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret
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TÜRKİYE
30.04.2019 17:20
SON DAKİKA HABERİ: CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısıyla ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.
SON DAKİKA HABERİ: CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısıyla ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.
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