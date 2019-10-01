CHP'nin Olağan Kurultay takvimi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün yapılan MYK toplantısında kurultay takvimi belli oldu.
Buna göre 14 Aralık 2019 ile 27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongrelerini yapacak olan CHP, 3 Şubat 2020’de il kongrelerini yapmaya başlayacak. 2 Mart 2020’de il kongrelerinin sona ermesinin ardından CHP Parti Meclisi'nce Olağan Kurultay'ın tarihi belirlenecek.
Bu takvime göre CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın nisan ayı içerisinde yapılacağı belirtiliyor.
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