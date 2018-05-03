  • BIST 104.726
  • Altın 175,233
  • Dolar 4,1572
  • Euro 4,9751
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

CHP'nin parti içi anketlerinde Cumhurbaşkanlığı için kimi adı öne çıktı?

»
Adayı yarın Kılıçdaroğlu açıklayacak
CHP'nin parti içi anketlerinde Cumhurbaşkanlığı için kimi adı öne çıktı?

CHP, cumhurbaşkanı adayını yarın açıklayacak. Genel merkez kaynakları adayın partili olacağına kesin gözüyle bakarken Kemal Kılıçdaroğlu’na giden anketlerde CHP’li Muharrem İnce’nin adı öne çıkıyor.

CHP, günlerdir beklenen cumhurbaşkanı adayının ismini yarın (cuma) açıklayacak. Adayın, YSK’nin verdiği son günden hemen önce açıklanacak olması kulisleri de hareketlendirdi.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Kılıçdaroğlu’nun anketler ve nabız yoklamalarının ardından kararını kesinleştirdiği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun önüne giden anketlerde Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici’yle birlikte partili olmamasına karşın eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’in isimleri yer alıyor. Kılıçdaroğlu’nun da henüz milletvekilliği için başvuruda bulunmaması dikkat çekiyor.

“Partili” vurgusunun yapılması, anketlerde de önde olan adaylar arasında İnce adını öne çıkarırken, Genel Merkez kaynakları; İnce’nin partili olması nedeniyle hem partinin tabanını heyecanladıracağı, hem sağ kesimden hem de dokunulmazlıklarda “hayır” dediği için Kürt seçmenden de oy alabileceği belirtiliyor. Öte yandan İnce’nin seçimlerin ikinci tura kalması durumunda diğer partilere bakarak ikinci tura çıkacak isim olduğu belirtiliyor.

4 Mayıs hazırlığı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı yarın Ankara Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da düzenlenecek “coşkulu” bir törenle açıklanacak. Törenin ilanıyla talimat alan örgütler salonda o gün gerçekleşecek etkinliklerde hazır bulunacak. Ayrıca yurttaşlara katılım çağırısı yapıldı. Parti, dört koldan 4 Mayıs’a hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre salonda cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bir sinevizyon gösterisi yapılacak. İsmin sızmaması için birçok önlem alındığı belirtilirken, adayın posterinin dahi ismin önceden netleşmemesi için salonda olmayacağı belirtildi. Törenden sorumlu olanlar da aday ismini bilmezken, isme göre alternatif şarkılar dahi belirlendiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu açıklayacak

Törende Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’nin temel sorunlarına dikkat çekerek, tek adam rejimi ile parlamenter demokrasinin oylanacağını vurgulaması bekleniyor. Konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı adayının isminin açıklayacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayının da CHP’nin seçim bildirgesine paralel bir manifesto ile kuvvetler ayrılığı ve güçlü parlamenter sistem vurgusu olacak, ayrıca vaatlerini sıralayacak bir konuşma yapması öngörülüyor.

CHP’den teklif gitmesi planlanan isimler

CHP’nin milletvekilliği adaylığı için teklif götürmeyi planladığı isimler arasında ihraç edilen akademisyenler İbrahim Kaboğlu, Murat Sevinç, muhabirimiz Ahmek Şık, gazeteci şair ve yazar Sunay Akın, sanatçılar Levent Üzümcü, Meltem Cumbul, Balyoz ve Ergenekon davalarından mağdur olanlar, Adalet Yürüyüşü’nde Kılıçdaroğlu’nun doktorarı arasında yer alan Cihangir İslam bulunuyor. Teklif götürülen bazı isimlerin ise kabul etmediği belirtiliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 4 parti anlaştı02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:27
  • Coca Cola’ya "Reklamımı çaldı" diye dava açtı01 Mayıs 2018 Salı 21:52
  • 1 Mayıs Türkiye'de böyle kutlandı01 Mayıs 2018 Salı 20:47
  • Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Karamollaoğlu01 Mayıs 2018 Salı 17:02
  • Bankalara para taşıyan araç soyuldu01 Mayıs 2018 Salı 15:45
  • Korkunç Olay: Kendi ölümünü canlı yayınladı!01 Mayıs 2018 Salı 15:30
  • ​"Şans mı Kader mi, Bu Afiş 1 Mayıs'ın Simgesi Oldu"30 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
  • Tekelcilerden alkol yasağı protestosu30 Nisan 2018 Pazartesi 10:50
  • Erdoğan: Seçim meydanı herkese açıktır30 Nisan 2018 Pazartesi 10:07
  • NATO Genel NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin önemini anlamak için haritaya bakmak yeterli30 Nisan 2018 Pazartesi 09:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti