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CHP'nin 'SADAT araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

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TBMM Genel Kurulu’nda, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri reddedildi.
CHP'nin 'SADAT araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından, grup başkanvekilleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı haftasına ilişkin mesajlar verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Baskılara rağmen, idam fermanına rağmen, suikastlara rağmen, katli vacip fetvalarına rağmen bir milim geri adım atmayan eşsiz kahraman Atatürk'ü ve tüm İstiklal Savaşı şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" dedi.

AKP grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Emperyalist, sömürgeci işgal kuvvetlerine karşı verdiğimiz mücadelede milletimiz sarsılmaz kararlılıkla, birlik ve beraberlikle yeniden ayağa kalkmak için öne atılmıştır. Türk milleti istiklal mücadelesi boyunca hiçbir millete nasip olmayan azim ve cesaretle vatanını, bayrağını, ezanını savunmuş, destan yazmıştır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İYİ Parti’nin gençlerin sorunları, HDP’nin asgari ücret ve CHP’nin SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi A.Ş.) ile ilgili grup önerileri reddedildi.

CHP grup önerisinin görüşmeleri sırasında, AKP'liler ile CHP’liler arasında ‘terörist’ tartışması yaşandı. CHP sözcülerinin SADAT ile ilgili sözlerine AKP grubu adına Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya yanıt verdi. Kaya, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, Savunma Sanayisi Başkanlığımız birçok firmayla çalışmaktadır, SADAT da bu firmalardan bir tanesidir. Bu firmaya özel bir anlam yüklemek çok da doğru değildir" açıklamasında bulundu.

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