CHP'nin TBMM başkanı adayı Grup Başkanvekili Engin Altay oldu

CHP İstanbul Milletvekili ve Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis Başkanlığı için partisinin adayı oldu.
AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın istifasının ardından Meclis Başkanlığı seçimi için adaylık başvuruları başladı.
Pazar günü yapılacak seçim öncesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın başvuru dilekçesini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a teslim etti.
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