CHP'ye gelen "son 10 gün" istihbaratı: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 'sahte video ve ses kayıtları' için düğmeye bastı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıpratmak amacıyla İletişim Başkanlığı üzerinden, "sahte video ve ses kayıtları" üretmek için düğmeye bastığı öne sürüldü.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Kılıçdaroğlu'nun Altun'a yönelik, "son 10 gün" uyarısı hakkında CHP'li üst düzey kaynağın aktardıklarını kaleme aldı.

"Kılıçdaroğlu'nun İletişim Başkanlığı'nı hedef alan 'son 10 gün' uyarısı, CHP'ye gelen 14 Mayıs seçimine siber savaşla müdahale edileceği istihbaratına dayanıyor" diyen Yetkin, CHP Genel Merkezi'ne gelen bilgileri şöyle aktardı:

"Gelen istihbarat bilgilerine göre Erdoğan, İletişim Başkanlığı üzerinden Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasını yıpratmak amacıyla 'deep fake' ve 'Cambridge Analytica' benzeri sistemleri birlikte kullanarak 'sahte video ve ses kayıtları' üretmek için düğmeye bastı.

Bu amaçla bazısı 'dark web' üzerinden, yurtdışından çok sayıda 'hacker' kiralandı.

Muhalefete yönelik 'DDoS' saldırılarıyla eleştirel ve muhalif sitelerin engellenmesi, iktidar yanlılarının da öne çıkarılması kampanyası hazırlandı.

Kampanyanın asıl hedefiyse Kılıçdaroğlu: Amaç Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’ın seçim kampanyasında kullanabileceği kişilerle görüşmüş, söylemediği şeyleri söylemiş gibi ses ve görüntü kayıtları üretip bunları hedef internet kullanıcılarına göndererek seçim sonuçlarına müdahale etmek.

CHP’deki istihbarata göre seçime bir hafta, 10 gün kala devreye alınacak Kılıçdaroğlu’nu karalama kampanyasının özellikle üzerinde durulan hedef zaman dilimiyse ABD seyahati.

Burada önemli olan iddianın ortaya atılması kadar iddianın yayılması için gerekli siber altyapının hazırlanması. Yapay zekâ kullanımı alanındaki gelişmeler bu tür sahte üretimleri kolaylaştırıyor. Ve bu yolla, bazı bilişimcilerin 'derin sahtekârlık' olarak Türkçeleştirdiği 'deep fake' yöntemleriyle üretilmiş bu ses ve görüntülerin muhalif seçmeni Cumhur İttifakına oy vermese de sandığa gidip Millet ittifakı adayı için oy kullanmaktan caydırmak."