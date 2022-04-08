  • BIST 2.393,39
  • Altın 923.02
  • Dolar 14.7427
  • Euro 15.9961
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in cezası belli oldu

»
ABD’li aktör Will Smith, 2022 Oscar Ödül Töreni’nde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.
Chris Rock’a tokat atan Will Smith’in cezası belli oldu

ABD'nin Los Angeles şehrinde gerçekleştirilen 2022 Oscar Ödül Töreni'nde Will Smith'in komedyen Chris Rock’a tokat atmasının ardından ABD'li aktör hakkında yeni bir karar açıklandı.

Ödül törenini düzenleyen Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Will Smith hakkında disiplin cezasını görüşmek üzere sanal olarak bir araya geldi. Alınan yeni kararla birlikte ödül töreninde Chris Rock’a tokat atan Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Will Smith 2022 Oscar Ödül Töreni'nde saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtan eşi hakkında espri yapan komedyen Chris Rock’a atmıştı. Daha sonra akademiden özür dileyerek istifa eden Smith istifa açıklamasında, “Akademi’nin güvenine ihanet ettiğini” ve eylemleri nedeniyle “kalbinin kırıldığını” belirterek, “Davranışım için her türlü sonucu tamamen kabul edeceğim” sözlerini kullanmıştı.

Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin Yönetim Kurulu Üyesi aktör Whoopi Goldberg yaptığı açıklamada, Smith'in yaptıkları nedeniyle büyük sonuçlarla karşılaşacağını ancak Oscar ödülünün geri alınmayacağını belirtmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Ada Karanlığı” kitap tanıtımı ve söyleşisi Girne’de gerçekleşecek07 Nisan 2022 Perşembe 09:41
  • ''Genç Sanatçılar Resim Yarışması'' Sonuçları Açıklandı06 Nisan 2022 Çarşamba 16:12
  • Başkent Lefkoşa’da Uluslararası Şiir Buluşması Heyecanı06 Nisan 2022 Çarşamba 15:18
  • Eğitimci, Araştırmacı, Yazar Gülgün Serdar'ın Hayatı Belgesel Oluyor06 Nisan 2022 Çarşamba 14:47
  • ''Little Little Into The Middle'' Barış Manço Parkında Son Gösterimini Yapacak06 Nisan 2022 Çarşamba 14:19
  • 40 yaşındaki ünlü oyuncu yumurtalarını dondurdu05 Nisan 2022 Salı 23:15
  • Covid-19 endişesi 118 milyon TL’ye mal oldu05 Nisan 2022 Salı 19:52
  • Grammy Ödülleri'ne damga vuranlar: Olivia Rodrigo, Silk Sonic ve Jon Batiste04 Nisan 2022 Pazartesi 16:42
  • Elon Musk’ın “barış” paylaşımı gündem oldu03 Nisan 2022 Pazar 12:38
  • Tokatçı Will Smith’ten şaşırtan karar: Akademiden istifa etti02 Nisan 2022 Cumartesi 11:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti