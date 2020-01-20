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Christmas Swim Etkinliği’nde Yüzen Gönüllülerden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 850 TL’lik Bağış

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11 Bin 850 TL’lik gelir, 16 Ocak 2020, Perşembe günü, yine Acapulco Hotel’de düzenlenen bağış takdim gününde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine takdim edildi.
Christmas Swim Etkinliği’nde Yüzen Gönüllülerden Kemal Saraçoğlu Vakfı’na 11 Bin 850 TL’lik Bağış

25 Aralık 2019 Çarşamba günü, Acapulco Resort Convention SPA Hotel’de  Barbara ve Graham Fursman çiftinin önderliğinde, bu sene dördüncü kez düzenlenen ve 17 gönüllü yüzücünün katkı koyduğu Christmas Swim etkinliğinden elde edilen 11 Bin 850 TL’lik gelir, 16 Ocak 2020, Perşembe günü, yine Acapulco Hotel’de düzenlenen bağış takdim gününde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yetkililerine takdim edildi.

Creditwest Bank’ın sponsor olduğu ve Acapulco Resort Convention SPA Hotel’in de izaz ikram ve yer kullanımı konularında katkı koyduğu yüzme etkinliğinde oldukça keyifli dakikalar yaşanmıştı. Yüzücülere sponsor olunması ile bağış toplanılan etkinlikte bu yıl 23 Bin 700TL toplanmış ve elde edilen gelir ikiye bölünerek ilgili kurumlara düzenlenen bir törenle takdim edilmiştir.

Christmas Swim Etkinliği’nin yaratıcısı, Barbara Fursman bağış takdim töreninde verdiği demeçte, hersene daha iyiye giden etkinlik gelirinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek katkı koyan yüzücelere ve onlara sponsor olan tüm herkese teşekkürlerini sunmuştur. Etkinliğe katılan Kemal Saraçoğlu Vakfı yetkilileri tüm yüzücüleri bu gönüllülükleri için tebrik ederek, Kemal Saraçoğlu Vakfı teşekkür plaketini takdim etmişlerdir.

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