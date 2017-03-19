 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 143,672
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADarbe girişiminde 8 binden fazla asker görevlendirildi

Chuck Berry hayatını kaybetti

»
Chuck Berry hayatını kaybetti
Rock’n roll’un efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü müzisyenin ABD'nin Missouri eyaletindeki evinde bilinci kapalı bir şekilde bulunduğu ancak Berry’yi hayata döndürme çabalarının sonuç vermediği belirtildi.

“Maybeline”, “Roll Over Beethoven” ve “Sweet Little Sixteen”, "Johnny B. Goode", “Promised Land” ve kendi yazıp bestelediği daha bir çok parçayla zirveye çıkmış “Rock and Roll müziğin babası” olarak nitelendirilen Amerikalı müzisyenin parçaları defalarca yeniden yorumlanmıştı.

The Beatles grubunun yıldızı John Lennon, “Rock’n roll’a başka bir isim vermeye çalışsaydınız, buna “Chuck Berry” diyebilirdiniz” ifadesini kullanmıştı.

Berry, 1985 yılında Grammy tarafından “Yaşam Boyu Başarı” ödülüne layık görülmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Enerjiler insan hayatını nasıl etkiler?18 Mart 2017 Cumartesi 11:04
  • Bu Özelliklere Sahipseniz Güçlü Bir İnsansınız!18 Mart 2017 Cumartesi 11:03
  • Kendi kendinizin yaşam koçu olun! İşte size hayatınızı değiştirecek 5 öneri18 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • 18 Mart 2017 Cumartesi Günlük Burç Yorumları18 Mart 2017 Cumartesi 10:59
  • En büyük hedefim polis muhabiri olmaktı18 Mart 2017 Cumartesi 10:39
  • Survivor’da ödül oyununu kim kazandı? Korku dolu anlar18 Mart 2017 Cumartesi 10:31
  • Gerçek Oldukları İçin Korkunçluk Düzeyleri Tavan Yapmış 16 Olay17 Mart 2017 Cuma 22:40
  • Muhtemelen Sizin de Bir Cevap Bulamayacağınız, Bilimin Henüz Açıklayamadığı 10 Olgu17 Mart 2017 Cuma 22:33
  • Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf17 Mart 2017 Cuma 20:15
  • Gece yarısı kuyumcu açtırdı, 126 bin lira harcadı17 Mart 2017 Cuma 19:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti