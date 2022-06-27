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CIA ajanları Ukrayna’da devreye girmiş

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ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, CIA personelinin Ukrayna'da kritik istihbarat görevinde bulunduğunu ortaya çıkardı.
CIA ajanları Ukrayna’da devreye girmiş

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’ın Ukrayna’ya Amerikan askeri göndermeyeceğini sık sık açıklasa da ABD medyası dikkat çekici bir iddiayı ortaya attı.

Ülkenin çok okunan gazetelerinden New York Times, CIA ajanlarının, Ukrayna’da bulunduğunu ve Kiev’e kritik istihbarat desteği sağladığını yazdı. Gazete, Ukrayna’da bulunan CIA personelinin istihbarat paylaşımı konusunda çok önemli bir rol üstlendiğini yazdı. CIA ajanlarının istihbarat ve terörle mücadele ekipleriyle yakın temasta çalıştığı kaydedilirken bölgede ABD’lilerin yanı sıra Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’dan da komandoların bulunduğu öne sürüldü.

Bu ülkelerden gelen komandoların Ukrayna ordusuna destek vererek eğittiği de kaydedildi.

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