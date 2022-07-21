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CIA Başkanı Burns: Ukrayna savaşında yaklaşık 15 bin Rus askeri öldü

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CIA Başkanı William Burns, "Ukrayna'daki kazanımları Rusya'ya çok pahalıya mal oldu" dedi.
CIA Başkanı Burns: Ukrayna savaşında yaklaşık 15 bin Rus askeri öldü

 

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Başkanı William Burns, "Ukrayna'daki kazanımları Rusya'ya çok pahalıya mal oldu" dedi. Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda konuşan Burns, Amerikan istihbarat servislerinin tahminlerine göre, Ukrayna'da son 5 ayda yaklaşık 15 bin Rus askerinin öldüğünü söyledi. Burns, Ukrayna'da yaklaşık 45 bin Rus askerinin de yaralanmış olabileceğini belirtti. CIA Başkanı'na göre Ukrayna ordusu ise savaşta Rusya'ya kıyasla daha az kayıp verdi.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini ülkenin doğusundaki Donbas'ta yoğunlaştırdığına dikkat çeken William Burns, bunun Rus ordusunun savaşta gerekli dersleri çıkardığına işaret ettiğini savundu. Burns, Rus ordusunun artık verdiği kayıpların da etkisiyle, Ukrayna'da belirlediği hedeflere uzun menzilli füzelerle saldırılar düzenlediğini söyledi.

"PUTİN ÇOK SAĞLIKLI GÖRÜNÜYOR"

Öte yandan CIA Başkanı William Burns, ellerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlık durumunun kötüleştiğine dair bir istihbarat olmadığını söyledi. Bu yıl 70 yaşına giren Putin'in kansere yakalanmış olabileceği yönünde spekülasyonlar yapılmıştı. Burns ise açıklamasında, "Putin çok sağlıklı görünüyor" dedi.

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