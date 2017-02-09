CIA Başkanı Türkiye'ye Geldi

CIA Başkanı Mike Pompeo, Ankara'ya geldi. Pompeo, Ankara'da FETÖ ve Suriye sorunu üzerine temaslarda bulunacak.

CIA Başkanı Mike Pompeo, temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Pompe, Ankara'daki temaslarında ÖSO, FETÖ ve Suriye sorunu üzerine toplantılara katılacak. Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, geçen ay Senato'da yapılan oylamada gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu olmuştu.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ TÜRKİYE'YE

Pompeo CIA Başkanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gelerek yapmış oldu. Pompeo, İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor ve bu ülkeyle varılan nükleer anlaşmaya sert bir şekilde karşı çıkıyordu.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

Pompeo'nun ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği öğrenildi. Ayrıca temaslar sırasında ÖSO'nun Rakka operasyonuna katılması da gündeme gelecek.