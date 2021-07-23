  • BIST 1.351,590
  • Altın 493,60
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

CIA Direktörü: 100 kişide Havana Sendromu görüldü

» »
CIA Direktörü William Burns, ABD’nin ülke dışında yaşayan diplomat ve görevlilerinin yaşadığı “Havana Sendromu” ile ilgili açıklama yaptı.
CIA Direktörü: 100 kişide Havana Sendromu görüldü

CIA Direktörü William Burns, ABD’nin ülke dışında yaşayan diplomat ve görevlilerinin yaşadığı “Havana Sendromu” ile ilgili açıklama yaptı.

Migren, baş ağrısı ve mide bulantısı gibi rahatsızlıklara sebep olan Havana sendromu son dönemde birçok ülkede görülmeye başladı. Vakaların artmasıyla birlikte Burns bir açıklama yaparak, “200 ABD’li yetkili ve yakını arasında yaklaşık 100 CIA görevlisi ve aile üyeleri bulunuyor” dedi.

National Public Radio’ya konuk olan Burns, Usame Bin Ladin’i infaz eden ekibi yöneten üst düzey isimleri bu misyon için görevlendirdiğini söyledi. Bu nörolojik soruna neyin sebep olduğunun henüz tespit edilemediğini söyleyen Burns, “Bir yönetici ekibinde çalışanları düşünmeli ve biz de bunu yapmak istiyoruz” dedi.

Burns Aralık ayında katıldığı ABD Ulusal Bilim Akademisi’nin panelinde, “düşmanların” enerji dalgasını insanlara yönlendirdiğini öne sürmüştü.

HAVANA SENDROMU NEDİR?

Dünyanın farklı noktalarındaki ABD'li görevlilerin yaşadıkları “gizemli” nörolojik rahatsızlıklara Havana Sendromu adı veriliyor. Bilim insanları mikrodalga radyasyon saldırılarının bu semptomlara sebebiyet verdiğini tahmin ederken henüz bu konuda net bir fikir birliği bulunmuyor.

Havana Sendromu ilk olarak 2016 ve 2017 yıllarında tespit edilmişti. O dönemde Havana'da rahatsızlanan ABD'li yetkililerde migren, vertigo, işitme kaybı ve diğer benzeri nörolojik sorunlar meydana gelmişti.

O zamandan beri yaklaşık 130 ABD'li görevlide benzer rahatsızlıklar meydana gelmiş ve olaylar Çin, Rusya ve ABD'de kayıt altına alınmıştı. CIA Direktörü William Burnes, yaşananlarla ilgili “Saldırı” açıklaması yapmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Los Angeles’ta maske takma zorunluluğu tekrar geliyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:31
  • Biden: Facebook'taki yanlış bilgiler insanları öldürüyor17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:13
  • Kanada ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:07
  • Amerikalı Senatörlerden Biden'a Mektup16 Temmuz 2021 Cuma 12:48
  • Kanada’da kasırga: Onlarca kişi yerinden oldu16 Temmuz 2021 Cuma 12:26
  • Microsoft: Türkiye, İspanya gibi ülkelerde siyasetçileri, gazetecileri takip eden casus yazılımı engelledik16 Temmuz 2021 Cuma 10:55
  • Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi16 Temmuz 2021 Cuma 10:13
  • Kanada’da 215 isimsiz çocuk mezarının olduğu bölgede muhtemel yeni mezarlar belirlendi16 Temmuz 2021 Cuma 10:12
  • ABD'de Geçen Yıl Aşırı Doz Uyuşturucudan 93 Bin Kişi Öldü15 Temmuz 2021 Perşembe 22:45
  • Lego'nun Tasarımına Benzetilen Silah: Sorumsuzca ve Tehlikeli15 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti