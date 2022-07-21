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CIA Direktörü: Rusya, Ukrayna’da 15 bin asker kayıp verdi

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CIA Direktörü: Rusya, Ukrayna’da 15 bin asker kayıp verdi
CIA Direktörü: Rusya, Ukrayna’da 15 bin asker kayıp verdi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns, Rusya’nın Ukrayna savaşında 15 bin asker kayıp verdiğini, Ukrayna ordusunun kayıplarının da buna yakın olduğunu söyledi.

CIA Direktörü Burns, Colorado’da düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu’nda, savaşın gidişatına ve Rusya’nın kayıplarına ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

“Kayıplar konusunda net bir sayı yoktur genellikle aralıklar vardır. ABD istihbarat topluluğunun en son tahminleri 15 bin civarında ölü ve muhtemelen bunun üç katı kadar da yaralı olduğu yönünde. Dolayısıyla oldukça önemli kayıplar. Ukraynalılar da çok kayıp verdi. Muhtemelen bundan biraz daha az.”

Burns, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendi kendini Rusya’yı yeniden büyük bir güç haline getireceği konusunda ikna ettiğini ve bunun da ancak Ukrayna’yı kontrol etmekle mümkün olabileceğini düşündüğünü ileri sürdü.

Ekim 2021’den itibaren oldukça rahatsız edici birtakım istihbaratlar almaya başladığını ifade eden Burns, ABD’nin bu konudaki kaygısını, Rusya’nın yoluna devam etmesi durumunda ağır sonuçları olacağını bildirmek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisini Moskova’ya gönderdiğini söyledi.

CIA Direktörü, “Ülkeye döndüğümde Başkan’a ilettiğim izlenim, Putin’in bu işgali başlatmak için henüz geri dönüşü olmayan bir karar vermediğiydi. Ama açıkça o yöne doğru ilerliyordu. Diğer izlenimime göre, stratejik olarak Ukrayna’yı ve Ukrayna’nın tercihlerini kontrolü altına alma yeteneği için pencerenin kapanmakta olduğuna ikna olmuştu.” diye konuştu.

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