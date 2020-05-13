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CIA raporu: Çin, salgın alarmı vermemesi için DSÖ'ye baskı yaptı

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CIA raporu: Çin, salgın alarmı vermemesi için DSÖ'ye baskı yaptı
CIA raporu: Çin, salgın alarmı vermemesi için DSÖ'ye baskı yaptı

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından hazırlanan bir raporda, Çin’in ocak ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs salgını konusunda alarm vermesini engellemeye çalıştığı öne sürüldü.

Dünya çapında 4 milyondan fazla kişiyi etkileyen koronavirüs salgını konusunda Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tutumuna dair iddialara bir yenisi daha eklendi. ABD istihbaratı CIA, Çin’in DSÖ’nün küresel salgın uyarısı yapmasını geciktirdiğini iddia etti.

Newsweek’in, iki istihbarat ajanı tarafından da doğrulanan CIA raporundan aktardığı habere göre, Çin, küresel acil durum ilan etmesi durumunda DSÖ’yü koronavirüs soruşturmasında işbirliği yapmamakla tehdit etti.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Newsweek’e yaptığı açıklamada, ‘üye ülkelerle yaşanan tartışmalar hakkında yorum yapmayacağını’ vurguladı.

Salgın boyunca tüm insanları korumaya odaklanan kanıta dayalı bir teknik organizasyon olarak hareket ettiklerini belirten Lindmeier, şu ifadeleri kullandı, “DSÖ tavsiyelerini bilime, halk sağlığı için en iyi uygulamalara, kanıtlara, verilere ve bağımsız uzmanların görüşlerine dayandırır.”

'O telefon görüşmesi gerçekleşmedi'

Lindmeier, ayrıca ‘Pekin baskısının kaynağı’ olarak gösterilen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un 21 Ocak'taki telefon görüşmesinin de aslında gerçekleşmediğini savundu.

 

Lindmeier, “Doktor Tedros ve ekibi, Başkan Şi ile 28 Ocak’ta Pekin’de görüştü ve salgın alarmı konusu o görüşmede gündeme gelmedi” dedi.

Başkan Donald Trump başta olmak üzere ABD yönetimi, Çin’i henüz erken evrelerdeyken salgının şiddetini saklamakla suçluyordu.

Alman istihbaratı da araştırdı

Konuyla ilgili şüpheler artarken CIA’inkine bir iddia daha önce de Alman medyası tarafından ortaya atılmıştı.

Der Spiegel dergisinin Alman İstihbarat Teşkilatı’na (BND) yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus’un 21 Ocak'ta bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilmişti. Bu görüşmede Cinping’in DSÖ’den, koronavirüsün insandan insana geçtiği bilgisini saklamasını ve salgın açıklamasını geciktirmesini istediği öne sürülmüştü.  

DSÖ, bu iddiaları 'temelsiz ve gerçek dışı' olarak nitelerken; Çin de suçlamaları reddetmişti.

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