  • BIST 120.382
  • Altın 302,570
  • Dolar 6,0150
  • Euro 6,5692
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAYenierenköy Sahilinde Erkek Cesedi Bulundu

CIA Ve BND, Paravan Şirket Üzerinden Sattıkları Cihazlarla 120'den Fazla Ülkeyi Dinlemiş

» »
CIA Ve BND, Paravan Şirket Üzerinden Sattıkları Cihazlarla 120'den Fazla Ülkeyi Dinlemiş
CIA Ve BND, Paravan Şirket Üzerinden Sattıkları Cihazlarla 120'den Fazla Ülkeyi Dinlemiş

 ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Alman Dış İstihbarat Teşkilatının (BND), İsviçreli bir paravan şirket kanalıyla 120'den fazla ülkeye sattıkları cihazlar üzerinden bu ülkelerin hükümet yetkililerini on yıllarca dinlediği ortaya çıktı. 

Washington Post gazetesi ve Alman yayın organı ZDF'nin, gizli CIA ve BND belgelerine dayanarak hazırladığı ortak haberde, söz konusu iki teşkilatın, İsviçre merkezli "Cyrpto AG" şirketinden satılan cihazlar aracılığıyla 120'den fazla ülkeyi gizlice dinledikleri ve bunu "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirdikleri belirtildi. 

2'nci Dünya Savaşı'nın bittiği 1940'lı yıllardan 2000'lerin başına kadar Cyrpto'nun gizli sahipleri olan CIA ve BND'nin, şirketin diğer ülkelere sattığı cihazlarla tüm kodları kırdığı vurgulanan haberde, bu cihazlara hükümetlerin mesajlarını okuyabilmelerine olanak tanıyan ekipmanlar yerleştirdiği ifade edildi. 

Haberde, böylece CIA ve BND'nin, aralarında Türkiye, Pakistan, İran ve Hindistan'ın da yer aldığı birçok ülkenin hükümet yetkililerini on yıllar boyunca bu cihazlar üzerinden dinlediği kaydedildi.

"YÜZYILIN İSTİHBARAT DARBESİ"

Washington Post ve ZDF'nin ele geçirdiği belgelerde, Cyrpto'nun ülkelerin istihbaratlarına gizli erişim sağlarken milyonlarca dolar kazanç elde ettiği ve bu durumun "yüzyılın istihbarat darbesi" olarak nitelendirildiği belirtildi.

Belgelerde, "Yabancı hükümetler, ABD'ye ve Batı Almanya'ya en gizli sırlarının en az iki yabancı ülke tarafından okunması için iyi bir para ödüyorlardı." ifadesinin yer alması ise dikkati çekti. 

Söz konusu cihazlar üzerinden ABD'nin 1979'da İran'daki rehine krizinde İran'ı ve 1986'da Batı Berlin'deki bir diskonun bombalanması olayında Libya'yı dinlediği kaydedildi.  

ORTAKLIK 1990'LI YILLARIN BAŞINDA SON BULDU

Alman istihbaratının, 1990'lı yılların başında para konusundaki anlaşmazlıklar ve ABD'nin Almanya'nın bazı müttefiklerini dinlemek istemesi üzerine şirketten ayrıldığı, CIA'in Berlin hükümetinin hisselerini satın aldığı belirtildi. 

CIA'in de elindeki hisseleri satması üzerine 2018'de ikiye bölünen Crypto şirketi, söz konusu haberlerin ardından resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "CIA ya da BND ile bir ilişkimiz yok, hiçbir zaman da olmadı." ifadelerini kullandı. 

CIA ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’den Kalkan Yolcu Gemisi Salgın Nedeniyle Limana Geri Döndü11 Şubat 2020 Salı 10:32
  • Trump: Nisanda havaların ısınmasıyla koronavirüs biter11 Şubat 2020 Salı 10:07
  • Oscar ödüllü yönetmenden 'Komünist Manifestolu' mesaj: Dünyanın bütün işçileri birleşin10 Şubat 2020 Pazartesi 12:13
  • Trump'ın Duvar Planına Pentagon'dan Finansal Destek10 Şubat 2020 Pazartesi 11:11
  • ABD'den ÇİN Ve Diğer Ülkelere 100 Milyon Dolar Yeni Tip Koronavirüs Yardımı Taahhüdü08 Şubat 2020 Cumartesi 11:34
  • Azil soruşturmasında Trump’a yönelik ifade veren Vindman görevden alındı08 Şubat 2020 Cumartesi 10:40
  • Pompeo Ve Guaido, Beyaz Saray'da "Venezuela"Yı Görüştü07 Şubat 2020 Cuma 12:35
  • Beyaz saray: “Arap yarımadası'ndaki el kaide örgütünün lideri rimi öldürüldü"07 Şubat 2020 Cuma 10:38
  • ABD'de uçak düştü: 3 kişi hayatını kaybetti07 Şubat 2020 Cuma 10:21
  • Lavrov, Latin Amerika turuna Castro'nun mezarını ziyaretle başladı06 Şubat 2020 Perşembe 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti