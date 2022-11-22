CIA ve FBI uzmanı açıkladı: Yalan söyleyenleri yakaya ele veren 6 özellik

ABD'de FBI ve CIA'e eğitimler veren bilim insanı David J. Lieberman, bir konuşma sırasında karşınızdakinin yalanlarını ortaya çıkarmak için taktikler verdi. Lieberman, konuşan kişinin 6 hareketi ve mimiğinin yalanı ortaya çıkardığını söyledi.

Kariyeri boyunca FBI ve CIA gibi kurumlara eğitim veren psikoterapist David J. Lieberman, yalancıları ortaya çıkarmak bazı ipuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

FBI ve CIA’nin yalan söyleyenleri bulmak için kullandığı taktiklere yön veren Lieberman, “Bir yalancıyı yakalamak ve yalanını ortaya çıkarmak için tek bir formül yok. Fakat yalan söyleyen kişinin yüzündeki bazı işaretler onları ele veriyor” dedi.

Lieberman, “İnsanların sadece ne söylediğine değil, nasıl söylediklerine de dikkat edin. Kafalarının içinde ne olduğunu anlamaya çalışın” dedi. Bir podcast platformuna açıklamalarda bulunan Lieberman bir kişinin yalan söylediğini ortaya çıkarmaya yardımcı 7 taktiği paylaştı.

1- YALANCILAR ÇOK KONUŞUR

Yalancıların çok fazla konuştuğunu söyleyen Dr. Lieberman, “Genel olarak dürüst olanların cevapları kısa ve nettir. Fakat diğer tarafta yalancılar kendilerini haklı çıkarmak ya da hikaye yaratmak için uzun uzun anlatırlar” dedi. Lieberman, yalan söyleyen kişilerin “ben öyle bir insan değilim” ya da “daha önce de söylediğim gibi” türünde kalıpları kullandığını da belirtti.

2- YALANCILAR İKNA ETMEYE ÇALIŞIR

Dr. Lieberman, “Yalancı size bir şey satmaya çalışır. Onlara inanmanızı isterler ve bir ikna süreci olur. Dürüst kişiler ise bir noktada susarlar, kendilerini aşırı açıklama gereği duymazlar” dedi.

3- YALANCILAR KONUŞMA SONRASINDA RAHATLAR

Yalancıların konuşma sonrasında rahatladığını ve bütün enerjilerini yalan söylemeye harcadığını belirten Lieberman bu konuya da açıklık getirdi.

Lieberman, “Kendinizi haksız yere ithamda bulunulan dürüst bir insanın yerine koyun. Bir tartışma sonrasında o kişi rahatlamış hissetmez aksine öfkelenmiş ve rahatsız olmuş olarak konuşmayı sonlandırır” dedi.

4- YALANCILAR YÜZÜYLE GÜLMEZ

Ünlü bilim insanı yalan söyleyen kişilerin sadece ağızlarıyla gülümsediklerine dikkat çekti. Lieberman, “Eğer bir kişi yalan söylüyorsa bütün yüzüyle gülmez sadece ağzıyla gülümser. İçten ve samimi bir gülümseme ise bütün yüze yansır ve bütün yüz üzerinde mimikler yapılır” dedi. Lieberman, yalan söyleyen kişilerin dudakları kapalı bir şekilde tebessüm ettiklerini söyledi.

5- YALANCILAR SAKİN GÖZÜKÜR

Dr. Lieberman, “Eğer biri masum olduğunu kanıtlamak istiyorsa sakinmiş gibi davranır. Bu sebeple suçlu kişilerin gergin olduğuna inanılır. Haksız yere suçlanan kişi sakin ve kendine güvenli olamaz. Yalancılar hissetmedikleri bir duyguyu genelde satmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

6- YALANCILAR KUSURSUZ GÖRÜNÜR

Lieberman, “Doğru söyleyen kişilerin hikayelerinde boşluklar ve tutarsızlık olabilir zira heyecanla gerçeği anlatırlar. Fakat yalan söyleyenler hikayelerini kafalarında kurguladıkları için bütün detayları anlatırlar. Yalan söyleyen kişiler ayrıca birçok gerçek olmayan detayı da hikayenin içine yedirirler” dedi.

Lieberman tavsiyelerine devam ederek, “Bunların biri yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bir kişi konuşurken bunlardan birkaçını görüyorsanız o kişi büyük ihtimalle yalan söylüyordur” dedi.