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CIA’den Çin tehdidine karşı yeni oluşum

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CIA açıklamasında, The China Mission Center adlı grubun “CIA‘in tüm görev alanlarını kapsayan Çin Halk Cumhuriyeti’nin küresel meydan okumalarına karşı çözüm üretmek için kurulduğunu” belirtti.
CIA’den Çin tehdidine karşı yeni oluşum

CIA açıklamasında, The China Mission Center adlı grubun “CIA‘in tüm görev alanlarını kapsayan Çin Halk Cumhuriyeti’nin küresel meydan okumalarına karşı çözüm üretmek için kurulduğunu” belirtti.

CIA Direktörü William Burns, tehdidin Çin halkından değil, Çin hükümetinden geldiğini vurgulayarak; amaçlarının teşkilat içinde Çin’e yönelik gerçekleştirilen istihbarat çalışmalarını birleştirmek olduğunu ifade etti.

Burns ayrıca, CIA‘in “saldırgan Rusya’ya, provokatif Kuzey Kore’ye ve düşmanca tutum sergileyen İran’a” odaklanmaya devam edeceğini açıkladı.

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