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CIA’den İranlı komutan Süleymani’ye Irak konusunda uyarı

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CIA’den İranlı komutan Süleymani’ye Irak konusunda uyarı
Amerikan dış istihbarat servisi CIA Başkanı Mike Pompeo, İranlı üst düzey komutan Kasım Süleymani'ye İran’ın Irak’ta artan etkinliği konusunda bir mektup yazdığını söyledi.

Katıldığı bir panelde konuşurken İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye bir mektup yazdığını söyleyen Pompeo, bu mektubu Süleymani’nin kendi kontrolü altındaki güçlerin Irak'ta Amerikan askerlerine saldırabileceğini ima etmesinin ardından yazdığını ifade etti.

Pompeo, "Mektupta kendisine ilettiğimiz şey şuydu ki kontrolü altındaki güçlerin Irak'ta Amerikan çıkarlarına saldırması halinde bundan onu ve İran’ı sorumlu tutacağız” dedi.

Bu mesajın İran yönetimi tarafından açık bir şekilde anlaşılmasını istediklerini belirten Pompeo, mektubun tarihiyle ilgili bir bilgi paylaşmadı.

“Kalbim kırılmadı

CIA Başkanı Pompeo, İran’ın yurt dışındaki kuvvetlerinden sorumlu komutanı Süleymani’nin mektubu açmayı reddettiğini söyledi. Pompeo, “Açık olmak gerekirse kalbim kırılmadı” diye konuştu.

İran medyasında çıkan haberlere göre, dini lider Ayetullah Ali Hamaney’in bir danışmanı, CIA'den birisinin Süleymani'ye Suriye'deyken mektubu vermeye çalıştığını, ancak İranlı komutanın mektubu almayı ve okumayı reddettiğini söyledi.

Irak merkezi yönetimi, IŞİD’e karşı savaşta bir yandan ABD öncülüğündeki koalisyondan destek alırken bir yandan da İran’dan destek alıyor. Bağdat’ın da desteklediği Şii savaşçıların olduğu Haşdi Şabi milis güçlerinin İran’a yakın oldukları biliniyor.

Eylülde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu sonrası Bağdat ile ilişkiler gerilmiş, Irak ordusu da Haşdi Şabi kuvvetlerinin desteğiyle Kerkük ilini IKBY’ye bağlı peşmergeden geri almıştı.

Pompeo Dışişleri Bakanlığı iddialarını yanıtsız bıraktı

Panelde Pompeo'ya New York Times gazetesinin geçtiğimiz hafta ortaya attığı ABD Başkanı Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığı’nı Rex Tillerson’dan alıp kendisine vereceği iddiaları da soruldu.

Muhafazakâr çizgide olan Pompeo’nun Başkan Trump’la yakın bir ilişkisi var ve Ocak ayında devraldığı CIA başkanlığı koltuğuna geçtiğinden bu yana neredeyse her gün Trump'a istihbarat brifingi veriyor.

Trump ile Tillerson’ın yerine geçme ihtimali üzerine konuşup konuşmadıkları sorusunu da yanıtsız bırakan Pompeo, CIA başkanı olarak işine çok odaklanmış olduğunu söyledi.

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